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【港股市況】阿里巴巴、騰訊ADR較港低1%　恒指黑期跌81點、道指期貨升171點　港交所今放榜（不斷更新）

股市 09:13 2022/10/19

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港股市況不斷更新

美股續揚，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開208點，恒指料開報16705點。滙豐 （00005） ADR折合報41.92元，較港收市價低0.28元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報250.48元，較港收市價低3.92元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.91元，較港收市價低1.09元或1.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報16800點，跌80點或0.5%。

【08：53】港交所 （00388） 將於今日公布業績。大摩此前發表報告，料港交所第三季盈利將按年下跌35%。

【08：43】恒指黑期跌81點，報16817點；道指期貨升171點，報30747點。

【07：56】【航空股】東航明日起開始逐步復飛多條國際航線　料月底國際航班增至每周108班

【07：45】港股ADR收報16705點，跌208點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報41.92元，較港收市價低0.28元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報250.48元，較港收市價低3.92元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.91元，較港收市價低1.09元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股踏入業績期，隨著多隻大型金融股交出理想季績，市場對企業業績預期變得樂觀，道指最多升652點、納指曾升近3%。道指踏入中段升勢縮窄，收市升337點或1.1%，報30523點，標指升42點或逾1%，報3719點，納指升96點或0.9%，報10772點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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