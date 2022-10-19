【港股市況】李家超發表施政報告　新世界轉跌4%破底　科技股挫　港股半日跌198點（不斷更新）

行政長官李家超公布上任後首份施政報告，ATM跌逾2至3%，外來人才印花稅先交後退，本港地產股個別發展，其中新世界 （00017） 跌4%，破底低見19.5元，內房逆市向上，中海外 （00688） 升逾2%；潤地 （01109） 升近2%。恒指低開108點，早段曾轉升，惟再度回落，曾跌逾200點，恒指半日跌198點，報16715點，成交411億元。科指跌2.6%，報3249點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒指半日跌198點，報16715點，成交411億元。科指跌2.6%，報3249點。ATM跌逾2至3%，外來人才印花稅先交後退，本港地產股個別發展，其中新世界 （00017） 跌4%，破底低見19.5元，內房逆市向上，中海外 （00688） 升逾2%；潤地 （01109） 升近2%。

【11：53】【施政報告2022】寬免雙幣股市莊家交易的股票買賣印花稅 港交所明年修改主板上市規則便利未盈利先進技術企業融資

【11：52】港鐵 （00066） 逆市向上，股價升逾1%。

【11：52】【施政報告2022】李家超：2033年前開通東鐵線科學園╱白石角站 此前傳施政報告涉三條鐵路和三條高速公路

【11：51】新世界 （00017） 跌幅進一步擴大至逾4%，破底低見19.54元。

【11：43】【施政報告2022】成立「引進重點企業辦公室」 主力引入4類策略行業

【11：41】新世界 （00017） 最新倒跌逾3%，破底低見19.62元。

【11：37】ATM最新跌逾2%至3%，大市跌幅略收窄至約167點，報16748點；科指跌2.3%，報3259點。

【11：37】【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅 新世界倒跌2%

【11：35】【施政報告2022】李家超：勞動人口過去2年流失14萬人 推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.5%，深證跌0.6%，創業板指跌近0.1%。

【11：22】滙豐 （00005） 跌近2%，低見41.35元。

【11：21】【施政報告2022】成立香港投資管理公司 匯聚部分未來基金、新成立300億基金等 主導投資策略產業

【11：17】小鵬汽車 （09868） 跌逾7%，破底低見32.4元；蔚來 （09866） 跌近5%；理想汽車 （02015） 跌1%。

【11：14】地產股個別發展，恒地 （00012） 升1%；新地 （00016） 轉跌0.4%；新世界 （00017） 跌近1.5%；信置 （00083） 升逾1%；長實 （01113） 升近3%。

【11：10】恒指跌200點，跌至近16700點關口。

【11：06】行政長官李家超正發表施政報告，大市跌幅略擴大至160點，16754點。

【11：05】維達 （03331） 續跌近4%，破底低見15.94元。

【10：58】電視廣播 （00511） 破底曾穿3元，低見2.99元，最新跌逾1%報3元。

【10：53】施政報告將公布，恒指最新跌約138點，報16775點；科指跌2.3%，報3260點。

【10：43】公用股逆市造好，中電 （00002） 、電能實業 （00006） 分別升逾2%，煤氣 （00003） 升1%；長建 （01038） 升逾4%。

【10：40】【施政報告2022】本地地產股先造好、長實恒地升3% 施政報告盛傳涉鬆綁政策

【10：39】藥明生物 （02269） 挫逾6%，低見47元，暫為表現最差藍籌。

【10：37】【體育用品股】李寧就冬季新褸款設計致歉 股價照挫4%

【10：25】大市最新跌約100點，報16814點，科指跌2.2%，報3262點。

【10：18】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見47.9元。

【10：13】恒指跌近150點，低見16765點；科指跌2.3%，報3258點。

【10：10】美團 （03690） 領跌，股價最新跌逾4%，低見147.2元。

【10：10】竣球控股 （01481） 再跌17%，低見0.36元。

【10：03】蘋果據報削iPhone 14 Plus產量，手機設備股個別發展，舜宇 （02382） 跌逾3%；瑞聲 （02018） 升逾1%；高偉電子 （01415） 跌逾2%；丘鈦 （01478） 升近1%。

【美股焦點】蘋果據報削iPhone 14 Plus產量 已通知中國果鏈

【10：01】中遠海能 （01138） 逆市升逾12%，高見7.6元。

【09：59】美團 （03690） 跌幅擴大至3%，低見149.3元，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：53】大市最新再轉跌約85點，報16829點；科指跌近2%，報3270點。

【09：52】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌逾2%。另外，小米 （01810） 跌0.8%，京東 （09618） 跌逾2%。

【09：49】內房股升幅擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別升逾4%；碧桂園 （02007） 升近8%；雅居樂 （03383） 升逾4%；龍湖 （00960） 升近6%；旭輝 （00884） 升逾6%。

【09：47】港鐵 （00066） 升近2%，高見35.4元。

【09：46】東方海外 （00316） 升逾1%；中遠海運 （01199） 升近1%；中遠海控 （01919） 、太平洋航運 （02343） 升0.8%。

【09：44】港交所 （00388） 績前向好，早段升1%，高見260.8元。

【09：43】【六福590】六福彈高近2% 第二季同店銷售按年增40% 港澳市場大幅增長5成 內地市場慢熱

【09：42】體育用品股再跌，李寧 （02331） 跌逾4%；安踏 （02020） 跌0.8%；特步 （01368） 跌逾3%。

【09：38】本港地產股向上，其中恒地 （00012） 升逾3%；新地 （00016） 升近1%；新世界 （00017） 升逾1%；信置 （00083） 、長實 （01113） 升2%。

【09：37】大市早段轉升，恒指最新升5點，報16919點；科指跌0.8%，報3310點。

【09：34】內房股逆市向上，中海外 （00688） 升逾2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升近半成；雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾3%。

【內房危機】多間「示範房企」據報計劃再發行全額擔保債券

【09：33】中國天化工 （00362） 挫逾14%，低見0.011元。中國天化工建議每20股合併為1股，再2供5集資約7950萬元。

【09：32】中電 （00002） 逆市升1%，早段成交達2.3億元。

【09：30】金斯瑞生物科技 （01548） 升12%，早段高見20.5元。附屬傳奇生物產品CARVYKTI季度銷售按季升1.3倍。

【09：26】德昌電機 （00179） 發盈警，預計截至9月底上半財年股東應佔溢利按年倒退40%，德昌電機股價低開近2%。

【盈喜盈警】德昌電機料半年基本淨利跌約16% 一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）

【09：21】行政長官李家超今日將公布上任後首份施政報告，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 分別跌1%，恒指低開108點，開報16805點，科指跌0.8%，報3308點。

【09：21】【內房危機】龍光未能兌付「19龍控01」部分本金及利息 稱銷售恢復情況不達預期、資產處置難度較大

【09：13】期指開報16800點，跌80點或0.5%。

【08：53】港交所 （00388） 將於今日公布業績。大摩此前發表報告，料港交所第三季盈利將按年下跌35%。

【08：43】恒指黑期跌81點，報16817點；道指期貨升171點，報30747點。

【07：56】【航空股】東航明日起開始逐步復飛多條國際航線 料月底國際航班增至每周108班

【07：45】港股ADR收報16705點，跌208點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報41.92元，較港收市價低0.28元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報250.48元，較港收市價低3.92元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.91元，較港收市價低1.09元或1.4%。

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【07：30】美股踏入業績期，隨著多隻大型金融股交出理想季績，市場對企業業績預期變得樂觀，道指最多升652點、納指曾升近3%。道指踏入中段升勢縮窄，收市升337點或1.1%，報30523點，標指升42點或逾1%，報3719點，納指升96點或0.9%，報10772點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩