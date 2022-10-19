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【儲局官員】卡什卡利：若通脹續升　利率有必要升穿4.75厘

股市 08:36 2022/10/19

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【儲局官員】卡什卡利：若通脹續升　利率有必要升穿4.75厘

美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）表示，如果「潛在」通脹仍在加速，聯儲局就不能在基準利率達到4.5%至4.75%時，暫停收緊其貨幣政策。

他出席活動時提到，「最棘手的核心服務通脹繼續攀升，而我們對於繼續向上感到意外。如果我們沒有見到基礎通脹或核心通脹有改善，我不認為為何有理由該在利率4.5%或4.75%時罷手。」

卡什卡利在疫情前是聯儲局最公開的鴿派官員，但今年已經轉成最鷹派人士之一。他強調聯儲局必須壓低需求以對抗通脹，但他也認為，通脹壓力並不是主要由吃緊的勞動力市場所帶動，「這一回的通脹並非來自勞動力市場，而是來自供應鏈與能源和商品」。

更多儲局官員言論

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編輯：姚卓然

經濟衰退 疫情 美股 美國 貨幣政策 美國聯儲局

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