▲ 【儲局官員】卡什卡利：若通脹續升 利率有必要升穿4.75厘

美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）表示，如果「潛在」通脹仍在加速，聯儲局就不能在基準利率達到4.5%至4.75%時，暫停收緊其貨幣政策。

他出席活動時提到，「最棘手的核心服務通脹繼續攀升，而我們對於繼續向上感到意外。如果我們沒有見到基礎通脹或核心通脹有改善，我不認為為何有理由該在利率4.5%或4.75%時罷手。」

卡什卡利在疫情前是聯儲局最公開的鴿派官員，但今年已經轉成最鷹派人士之一。他強調聯儲局必須壓低需求以對抗通脹，但他也認為，通脹壓力並不是主要由吃緊的勞動力市場所帶動，「這一回的通脹並非來自勞動力市場，而是來自供應鏈與能源和商品」。

更多儲局官員言論

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

相關文章：

【儲局官員】布拉德︰不排除11、12月連續加息0.75厘可能性 但現時預測仍言之尚早

【美國加息】麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹 籲提防大宗商品及高負債公司

【美國加息】聯儲局會議紀錄：通脹高得令人無法接受 需要維持更嚴格的政策立場

編輯：姚卓然