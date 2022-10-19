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【Adobe MAX】影像編輯加強雲端+協作　原始影像直接上傳

科技 08:39 2022/10/19

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在今年Adobe Max大會，C2C功能獲大幅提升。（Adobe Max官方圖片）

共享與雲端協作是不少行業的工作新方向。在洛杉磯舉行的創意會議Adobe Max，Adobe董事長兼行政總裁Shantanu Narayen指出，雲端普及化，10年前創作軟件轉採用軟件即服務模式，大幅改變設計行業運作，下一階段的人工智能則更讓「創意民主化」，更多人能簡易地運用創作軟件製作內容，讓更多人說好故事，發揮創意，將持續是Adobe的目標。

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無論專業影片製作者、企業品牌以至KOL經營社交帳戶，影片內容愈來愈重要，而後期剪輯工作不會比拍攝來得簡單。據Adobe最新發表的雲端技術，拍攝原始影片後馬上由攝錄機直送雲端，匯入在另一地工作的剪輯團隊的素材庫，加上進一步整合協作功能，免去以人手逐批檔案傳送的無謂工序，抑或轉送硬碟的等候時間。

Adobe董事長兼行政總裁Shantanu Narayen在Adobe Max大會上表示，混合式工作成為潮流，創作軟件的遙距同時協作功能變得日益重要。（周俊霖攝）

相機至雲端整合工具（Camera to cloud，簡稱C2C）是由去年獲Adobe收購的軟件公司Frame.io所開發的技術，製作者將具C2C功能的相機，連上一部雲端中轉裝置，便可將原始影片在拍攝後直上雲端。舉例一隊NBA籃球隊，在比賽仍在進行途中，同步完成為數達30條的已剪輯短片，社交媒體發布。據了解，C2C推出後18個月內，已有逾5000個製作項目使用。

而在今年Adobe Max大會，C2C功能獲大幅提升，透過與攝影器材公司FIJIFILM與RED合作，兩品牌將會推出原生整合C2C的相機，拍攝影片直傳雲端，特別針對專業級用戶，例如電影攝製隊的需求，並能支援8K影像或原始照片檔案（Original camera files，OCF）這類龐大容量的格式，讓用戶無需太多網絡基建前提下，馬上對原始內容進行剪輯。據了解，首批支援相機的相關韌體升級將於明年初推出。

支援「相機至雲端整合工具」的相機，可以將8K影片直傳雲端，大幅加快影片剪輯流程，亦可自動完成素材備份。（Adobe提供圖片）

在家工作在設計圈子變成非常普遍，協作功能對設計軟件可謂愈加重要，Frame.io的後期製作審核流程便與Premiere Pro等直接整合，讓製作人、機構和客戶等持份者在雲端中無縫協作，討論並批准影片作品。

另一方面，Adobe Photoshop與Illustrator亦在編輯邀請之外加入更強勁的協作功能「共用以供審核」（Share for Review），可向其他部門同事、客戶等發出預覽，他們毋需使用相同的App亦可預覽檔案並留下意見。其後，設計師可在App上一次過觀看眾人的評價，作出修改或進一步的討論，大減以前要多次匯出檔案，逐一查詢團隊的麻煩。

Adobe Photoshop與Illustrator亦在編輯邀請之外加入更強勁的協作功能「共用以供審核」（Share for Review）。（Adobe提供圖片）

【數碼轉型】拜仁慕尼黑足球會夥Adobe　加速球迷數碼體驗

記者：周俊霖

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