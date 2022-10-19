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【美股業績│航空股】聯合航空UAL季績勝預期　料消費者需求強勁

股市 08:04 2022/10/19

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【美股業績│航空股】聯合航空UAL季績勝預期　料消費者需求強勁

聯合航空（美︰UAL）公布季度業績。聯合航空第三季度賺9.42億美元，按年升近一倍，與2019年相比跌8%，期內收入128.8億美元，高於預期的127.5億美元，相對2019年同期增長13%，經調整每股盈利2.81美元，亦勝市場預期的2.28美元。聯合航空股價盤後升近7%，報39.81美元。

盡管通脹高企，聯合航空對消費者需求持樂觀態度。有限的航班供應使機票價格保持上漲，但消費者對旅行的興趣未有放緩迹象。聯合航空表示，第三季度每可用座位英里收入比三年前增長逾25%。對於本季度，預計將與2019年增幅相同。

聯合航空表示，展望今年底，強勁的復甦趨勢將繼續戰勝宏觀經濟環境中的衰退壓力，預計第四季度經調整的營業利潤率將首次高於2019年。第四季度經調整每股收益預計為2.25美元，遠高於分析預期的0.98美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

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責任編輯︰梁浩碩

美股 聯合航空控股（United Airlines Holdings，美：UAL） 航空股

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