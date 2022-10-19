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【美股業績】Netflix季績超預期盤後漲14%　收入增長創上市以來最慢

股市 06:37 2022/10/19

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【美股業績】Netflix季績超預期盤後漲14%　收入增長創上市以來最慢

Netflix公布第三季業績好於預期，盤後股價升14%至274.45美元。環球付費用戶增長241萬戶，多於公司第二季預測時的100萬戶，令總用戶增至2.23億戶，按年增4.5%。不過，美國及加拿大用戶僅增加10.4萬戶，為貢獻最少地區；亞太區市場仍貢獻最大，達142.9萬戶；其次是歐非中東終止流失用戶，轉為增加56.8萬人；拉丁美洲增加31.2萬人。

Netflix收入79.26億美元，按年升5.9%，超預期的78.38億美元，不過，仍創上市以來最慢的經濟增長；純利13.98億美元，跌3.5%，超預期的9.61億美元，每股盈利3.1美元，超預期的2.14美元。

Netflix指，《Monster： The Jeffrey Dahmer Story》、《怪奇物語》第四季、《灰影人》、《Purple Hearts（紫心愛戀）》等，幫助業績表現。

Netflix預測第四季收入77.76億美元，增速進一步放緩至0.9%，純利跌至1.63億美元，每股盈利僅0.36元，主要是因為滙兌因素。付費用戶預期增加450萬戶，並下季開始不再預測用戶增長數。

此外，Netflix將於11月在12個地區推出廉價睇廣告套餐。

Netflix將於明年開始規範化戶口共享問題，允許借入帳號的人，開設個人帳號，並允許主帳號之下，設立子帳號，以予朋友及家人使用。

【NFLX】Netflix美國下月初推含廣告方案　月費6.99美元、較Disney+同類計劃低1美元

【NFLX】Netflix預計明年將有4000萬觀眾收看「廣告版Netflix」、首發地區不涉香港　股價彈半成

記者：譚志偉

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） Netflix 美國 每股盈利 業績公布

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