【美股業績】Netflix季績超預期、開市升逾15%　收入增長創上市以來最慢

▲ 【美股業績】Netflix季績超預期

Netflix公布第三季業績好於預期，盤後股價升14%至274.45美元。環球付費用戶增長241萬戶，多於公司第二季預測時的100萬戶，令總用戶增至2.23億戶，按年增4.5%。不過，美國及加拿大用戶僅增加10.4萬戶，為貢獻最少地區；亞太區市場仍貢獻最大，達142.9萬戶；其次是歐非中東終止流失用戶，轉為增加56.8萬人；拉丁美洲增加31.2萬人。股價開市後急升超過15%，報277.5美元。

Netflix收入79.26億美元，按年升5.9%，超預期的78.38億美元，不過，仍創上市以來最慢的增長；純利13.98億美元，跌3.5%，超預期的9.61億美元，每股盈利3.1美元，超預期的2.14美元。

Netflix指，《Monster： The Jeffrey Dahmer Story》、《怪奇物語》第四季、《灰影人》、《Purple Hearts（紫心愛戀）》等，幫助業績表現。

Netflix預測第四季收入77.76億美元，增速進一步放緩至0.9%，純利跌至1.63億美元，每股盈利僅0.36元，主要是因為滙兌因素。付費用戶預期增加450萬戶，並下季開始不再預測用戶增長數。

此外，Netflix將於11月在12個地區推出廉價睇廣告套餐。

Netflix將於明年開始規範化戶口共享問題，允許借入帳號的人，開設個人帳號，並允許主帳號之下，設立子帳號，以予朋友及家人使用。

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記者：譚志偉