  • 22°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】Netflix季績超預期、盤後漲14%　收入增長創上市以來最慢

股市 06:37 2022/10/19

分享：

分享：

【美股業績】Netflix季績超預期

Netflix公布第三季業績好於預期，盤後股價升14%至274.45美元。環球付費用戶增長241萬戶，多於公司第二季預測時的100萬戶，令總用戶增至2.23億戶，按年增4.5%。不過，美國及加拿大用戶僅增加10.4萬戶，為貢獻最少地區；亞太區市場仍貢獻最大，達142.9萬戶；其次是歐非中東終止流失用戶，轉為增加56.8萬人；拉丁美洲增加31.2萬人。

Netflix收入79.26億美元，按年升5.9%，超預期的78.38億美元，不過，仍創上市以來最慢的增長；純利13.98億美元，跌3.5%，超預期的9.61億美元，每股盈利3.1美元，超預期的2.14美元。

Netflix指，《Monster： The Jeffrey Dahmer Story》、《怪奇物語》第四季、《灰影人》、《Purple Hearts（紫心愛戀）》等，幫助業績表現。

Netflix預測第四季收入77.76億美元，增速進一步放緩至0.9%，純利跌至1.63億美元，每股盈利僅0.36元，主要是因為滙兌因素。付費用戶預期增加450萬戶，並下季開始不再預測用戶增長數。

此外，Netflix將於11月在12個地區推出廉價睇廣告套餐。

Netflix將於明年開始規範化戶口共享問題，允許借入帳號的人，開設個人帳號，並允許主帳號之下，設立子帳號，以予朋友及家人使用。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

【NFLX】Netflix美國下月初推含廣告方案　月費6.99美元、較Disney+同類計劃低1美元

【NFLX】Netflix預計明年將有4000萬觀眾收看「廣告版Netflix」、首發地區不涉香港　股價彈半成

記者：譚志偉

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） Netflix 美國 每股盈利 業績公布

上一篇文章

【美股焦點】蘋果據報削iPhone 14 Plus產量　已通知中國果鏈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹　籲提防大宗商品及高負債公司
【美國加息】麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹　籲提防大宗商品及高負債公司
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【美股收市】道指漲337點　納指升0.9% Salesforce、美國運通漲逾3%（不斷更新）
【美股收市】道指漲337點　納指升0.9% Salesforce、美國運通漲逾3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌192點　騰訊ADR險守250港元關（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌192點　騰訊ADR險守250港元關（不斷更新）
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【日圓滙價】日圓迫近150憂日本干預　兌港元低見5.2655　周五公布CPI最關鍵
【日圓滙價】日圓迫近150憂日本干預　兌港元低見5.2655　周五公布CPI最關鍵
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款