紫金26億人幣收購 蘇里南金礦項目

紫金礦業(02899)進一步擴大海外投資。集團宣布，，出資3.6億美元即約25.59億元人民幣，收購加拿大上市公司IMG所持RGM95％的A類股份股權和100％的B類股份，RGM擁有南美最大在產金礦之一的蘇里南Rosebel金礦項目。至3時45分紫金報7.63元，跌1.5%。

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紫金指出，截至6月RGM淨資產3.5億美元，今年上半年銷售收入1.94億美元，淨利潤1,100萬美元。RGM擁有2個開採特許權和9個探礦權。集團指截至去年，Rosebel金礦項目按100％權益的總資源量為礦石量1.96億噸，金金屬量為699.2萬盎司（約217噸），每噸平均品位1.11克，其中資源量超過100萬盎司的有4個礦床。儲量包括7個礦床及低品位礦堆，金金屬量為382.9萬盎司（約119噸），每噸平均品位1.09克。

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該集團指，Rosebel金礦項目規劃未來12年年均產金8.6噸；項目基礎設施完備，後續無大規模資本支出。集團指收購增加黃金資源儲量，迅速提高黃金產量，該項目在生產運營特別是採礦有改進提升空間，預期投資回報見效快。

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