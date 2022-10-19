內地當局傳要求三大油企 向歐亞地區停售液化天然氣

外電報導，中國已要求國有天然氣進口商停止向歐洲和亞洲的買家轉售液化天然氣（LNG），以確保本國冬季的供應。消息指，發改委要求中石油（00857）、中石化（00386）和中海油（00883）保留供給供國內冬季使用。不過，政府針對的是純粹為了利潤而進行的轉售活動。在烏克蘭衝突期間，來自俄羅斯的管道天然氣供應被削減，歐洲尋求被轉賣的船貨以彌補供應缺口，這其中就包括中國天然氣進口商將購自北美的LNG轉售至歐洲，並從中獲得巨額利潤。



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消息指，在10月中旬至3月中旬的冬季供暖季，中國政府通常會給每個國有企業分派一定數量的LNG船貨採購任務，以防管道天然氣供應意外不足而造成的供應缺口。隨著需求增長已下滑至2002年來的最慢水平，中國的LNG 進口商正尋求在今年冬季遠離現貨市場，這將緩解歐洲面臨的競爭壓力，儘管國有石油巨頭仍可能買入現貨以填補供應缺口。

發改委官員日前表示，中國將大幅提高國內能源供應能力和關鍵商品的儲備能力，重申確保供應和穩定原材料價格的政策。

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