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【內房危機】碧桂園旭輝升半成　多間「示範房企」據報計劃再發行全額擔保債券

股市 09:39 2022/10/19

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多間「示範房企」據報計劃再發行全額擔保債券

「示範房企」據報計劃再度發行中債信用增進全額擔保票據，包括碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、旭輝 （00884） 及新城控股（滬：601155）。

內房股向好，碧桂園現升半成，報1.48元，龍湖升3.6%，報19.78元。旭輝、新城 （01030） 、合景泰富 （01813） 、龍光 （03380） 、時代中國 （01233） 升逾4%。

知情人士指，碧桂園計畫11月再度發行由中債信用增進全額擔保的境內票據。新城控股據報計劃發行15億元（人民幣，下同）全額擔保債券，旭輝則擬發行不超過10億元。

有消息亦稱，金輝集團 （00137） 、合景泰富 （01813） 等房企也有意發行增信債券。

另外，報道引述龍湖負責人稱，公司已為3億美元4月份到期債券備好充足資金，計畫今年贖回。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

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編輯：袁諾曦

港股 旭輝控股集團（00884） 龍湖集團（00960） 金輝集團（00137） 合景泰富 人民幣 碧桂園（02007） 新城控股（滬：601155）

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