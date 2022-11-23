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【新股IPO】陽光保險通過上市聆訊、為國內七大保險集團之一　上半年總保費收入約630億元人幣

新股IPO 22:07 2022/11/23

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【新股IPO】陽光保險通過上市聆訊　為國內七大保險集團之一、上半年總保費收入約630億元人幣

中國500強企業、國內七大保險集團之一，陽光保險早前通過上市聆訊，主要從事民營保險服務，主要包括人身險業務和財產險業務。截至上半年，總保費收入為629.52億元人民幣。

集團主要作人身保險及財險業務，上半年收入分別為420.58億元及208.78億元；截至期末，集團總投資資產規模為4162.67億元人民幣共有2,855家分支機構，營銷人力共6.2萬人，3150萬個人客戶及80萬團體客戶。

華泰國際，中金、瑞銀及建銀國際為聯席保薦人；集團預計有關集資額將作強化資本基礎及支持業務持續增長。

彭博10月引述知情人士指，北京陽光保險集團最快於上月底來港首次公開發行（IPO），集資額約10億美元，折合約78億港元，料最快11月上市。該公司今年4月已向港交所遞交上市前文件，獲中國證監會已批准及授權發行不超過39.7億股H股。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

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記者：張巧怡

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