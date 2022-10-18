【美股焦點】強生第三季業績勝預期　每股盈利跌1.9%　股價現跌0.7%

▲ 強生第三季業績勝預期 每股盈利跌1.9%

強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）第三季業績勝預期，淨利潤按年升21.6%至44.6億美元，調整後淨利潤按年跌2.7%至67.8億美元，每股盈利跌1.9%至2.55美元，高於市場預期的2.5美元。

強生美股開市後偏軟，現跌0.7%，報165.47美元。

上季銷售額按年升1.9%至237.9億美元，高於市場預期的233.9億美元。當中，美國銷售額上升4.1%至124.5億美元，但國際銷售跌0.3%，錄113.4億美元。另外，期內新冠疫苗銷售為4.9億美元，按年跌2.7%。

強生預計，全年度調整後每股盈利為10.02至10.07美元，此前為10至10.1美元。運營銷售額預期為975億至980億美元，按年升6.7%至7.2%，此前預期為973億至983億美元，升幅為6.5%至7.5%。

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編輯：袁諾曦