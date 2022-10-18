【CEO調查】畢馬威：近6成CEO預計經濟衰退將是溫和及短暫　46%考慮在未來半年裁員

畢馬威最新一份CEO展望調查顯示，有86% CEO預計未來將出現經濟衰退，當中58%預計，將至的衰退將會是溫和且短暫的。另外，有14% CEO認為經濟衰退是目前最關切的議題之一，較年初上升了5%。

超過7成CEO表示已採取措施應對衰退

調查顯示，有73% CEO認為經濟衰退將影響企業的預期增長，亦有71%預計經濟衰退將對企業收入可能造成10%以內的影響。有四分之三（76%）的CEO表示，已經採取措施以應對未來經濟衰退對公司的影響，例如有39% CEO表示已經暫停了招聘計劃，46%考慮在未來6個月裁減員工。

7成CEO仍對未來三年全球經濟增長充滿信心

即使預期未來會出現經濟衰退，有73% CEO對於未來6個月的經濟韌性抱有更大信心，較今年初增加13%；有71%對未來3年的全球經濟增長仍充滿信心，較今年初增加11%，亦有近85%對企業未來三年的發展前景充滿信心。

畢馬威全球主席兼首席執行官Bill Thomas表示，經濟形勢成為CEO們當前最關注的問題並不讓人意外，不過令人欣慰的是，他們也看到受調查的CEO仍對其企業的長期增長前景抱有信心。調查結果也反映出了一定程度上的謹慎樂觀情緒，CEO對其公司的經營韌性抱有更大信心，並努力減少近年不確定因素對公司造成的影響。

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記者：張巧怡