【消費著數】CUBUS舉行「即時獎賞大抽獎」　消費滿1200元可抽獎一次　送54部iPhone 13 ProMax

銅鑼灣臻選餐廳集中地CUBUS舉行「即時獎賞大抽獎」送出共54部iPhone! 由即日起至2022年11月6日期間，於CUBUS內指定食府及商戶消費滿$1200 元（以單一收據及折實價計算），即可參加「即時獎賞大抽獎」一次，有機會贏走超人氣智能手機 iPhone 13 Pro Max（256GB）一部。

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抽獎資格：

參加者必須年滿 18 歲並持有有效之香港身份證。

參加者必須為 CUBUS「即時獎賞」之會員，方可參加抽奬。

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參與食府及商戶： 中菜：顏府 西餐：Cin Cin Ristorante, Chez Moi 日本料理：花貝, 鮨金, 玄鮨, 滝壽司, 鐵板燒雪舟 美容及個人護理: The Hair Bar, Lui’s Hair Salon

參加者須先到活動網址登記個人資料，再憑消費當日由商戶發出之機印發票及其相關之電子貨幣消費單據正本，到位於銅鑼灣CUBUS地下大堂之 「即時獎賞大抽獎」活動櫃檯進行核對並即時抽獎，抽獎結果會即時顯示在螢幕上。每張機印發票及其相關之電子貨幣消費單據最多只可換領1次抽獎機會。

可使用電子貨幣包括信用卡、易辦事、借記卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、銀聯雲閃付（QuickPass）、微信支付、支付寶或受《支付系統及儲值支付工具條例》 (第 584 章) 規管的其他儲值支付工具（包括但不限於八達通、八達通「好易畀」、Tap & Go 拍住賞及 TNG Wallet）方可參與「即時獎賞大抽獎」。

CUBUS 會員更可獲雙重驚喜優惠，於指定參與商戶享受「即時奬賞」，詳情請參閱CUBUSHK Facebook專頁或IG: cubus_hk。

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