【著數優惠】 （附連結）江蘇大閘蟹套餐低至25折 大閘蟹公低至每隻$29 19/10中午12時限量搶購

踏入10月，又到一年一度品嚐大閘蟹的最佳季節，不少人愛買大批大閘蟹回家自家煮，跟親友一起品嚐。想買抵食大閘蟹，不可錯過周三（19日）KKday推出的「及時蟹樂滋味套餐」限量搶優惠，只需88元，就可以訂購足3.1-3.6 両大閘蟹公3隻，平均每隻的價錢低至29元。另外也設有多款足3.1-7.6 両正宗江蘇大閘蟹公/大閘蟹乸套餐，低至每隻63元。

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以下為優惠詳情：

【限量搶–低至 25 折 】及時蟹樂滋味套餐 - 足 3.1-3.6 両 公 靚仔大閘蟹（自取） 優惠連結：即按此



KKday 優惠：88元/ 3隻，平均29.3元/隻 (原價: 359元/3隻)

- 足3.1-3.6 両 公 靚仔大閘蟹 3 隻

- 每人限購1套

- 可以28元加購同順興蟹醋1枝、蟹剪1套、台灣即沖薑茶粒、紫蘇葉、耐用保溫袋

取貨點及領取日期：

觀塘開源道門市：大閘蟹教主 x Boarding Marty - 觀塘開源道 63 號 （駱駝漆大廈對面）

日期： 2022年10月 21日至10月28日

跑馬地景光街門市： 佛紀麵粉世家 - 跑馬地景光街 3 號地下

日期：2022年10月25日至10月31日

佐敦官涌街門市：佛紀麵粉世家 -佐敦官涌街 44 號地下

日期：2022年10月28日至11月3日

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【低至 53 折 】及時蟹樂滋味套餐 - 足 3.1-3.6 両 公 靚仔 或 約 3.0 乸 靚女（外送/門市自取） 優惠連結：即按此

KKday 優惠：199元/3隻，平均66.3元/隻 (原價: 359元/3 隻)

389元/ 6隻，平均64.8元/隻 (原價: 718元/6 隻)

759元/12隻，平均63.3元/隻 (原價: 1,429元/12 隻)

【低至 56 折 】

某種蟹朋友聚會套餐 - 足 4.1-4.6 両 公 靚仔 或 約 4.0 乸 靚女 （外送/門市自取） 優惠連結：即按此

KKday 優惠：259元/3 隻，平均86.3元/隻 (原價: 449元/3 隻)

509元/ 6 隻，平均 84.8元/隻 (原價: 899元/6 隻)

999元/ 12 隻，平均83.3元/隻 (原價:1,789元/12 隻)

【低至 52 折 】

留一天與您拆蟹套餐 - 足 5.1-5.6 両 公 靚仔 或 約 4.5 乸 靚女（外送/門市自取）優惠連結：即按此

KKday 優惠：379元/ 3 隻，平均126.3元/隻 (原價: 719元/3 隻)

749元/ 6 隻，平均124.8元/隻 (原價: 1,439元/6 隻)

1,489元/ 12 隻，平均124.1元/隻 (原價: 2,869元/12 隻)

【低至 56 折 】

蟹派約會之必要套餐 - 足 6.1-6.6 両 公 靚仔 或 約 5.0 乸 靚女（外送/門市自取）優惠連結：即按此

KKday 優惠：HK529元/ 3 隻，平均176.3元/隻 (原價: 899元/3 隻)

1,049元/ 6 隻，平均174.8元/隻 (原價: 1,799元/6 隻)

1,999元/ 12 隻，平均166.6元/隻 (原價:3,589元/12 隻)

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【低至 63 折 】

Gotta Go!爆膏套餐 - 足 7.1-7.6 両 公 靚仔 或 約 5.5 乸 靚女（外送/門市自取）優惠連結：即按此

KKday 優惠：769元/ 3 隻，平均256.3元/隻 (原價: 1,189元/3 隻)

1,519元/ 6 隻，平均253.2元/隻 (原價: 2,389元/6 隻)

2,999元/ 12 隻，平均249.9元/隻 (原價: 4,779元/12 隻)

- 每訂購 6 隻蟹，贈送：同順興蟹醋 1 枝、蟹剪 1 套、台灣即沖薑茶粒、紫蘇葉、耐用

保溫袋

- 單一訂單買滿800元 或以上可享免費送貨（東涌及離島區除外）

- 訂單未滿 800元，需另再現場支付100元，送貨服務需在指定地點地面交收

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 10 月 19 日 12:00 至 11 月 2 日 23:59

使用日期：2022 年 10 月 21 日至 11 月 30 日

取貨點：

觀塘開源道門市：大閘蟹教主 x Boarding Marty - 觀塘開源道 63 號 （駱駝漆大廈對面）

跑馬地景光街門市： 佛紀麵粉世家 - 跑馬地景光街 3 號地下

佐敦官涌街門市：佛紀麵粉世家 -佐敦官涌街 44 號地下

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責任編輯：陳詠妍