  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】 （附連結）江蘇大閘蟹套餐低至25折 大閘蟹公低至每隻$29 19/10中午12時限量搶購

理財智慧 20:26 2022/10/18

分享：

分享：

踏入10月，又到一年一度品嚐大閘蟹的最佳季節，不少人愛買大批大閘蟹回家自家煮，跟親友一起品嚐。想買抵食大閘蟹，不可錯過周三（19日）KKday推出的「及時蟹樂滋味套餐」限量搶優惠，只需88元，就可以訂購足3.1-3.6 両大閘蟹公3隻，平均每隻的價錢低至29元。另外也設有多款足3.1-7.6 両正宗江蘇大閘蟹公/大閘蟹乸套餐，低至每隻63元。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

戶戶送調查：港人平均每月外賣支出1,334元　邊區港人最鍾意叫外賣？，詳見【下一頁

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

以下為優惠詳情：

【限量搶–低至 25 折 】及時蟹樂滋味套餐 - 足 3.1-3.6 両 公 靚仔大閘蟹（自取） 優惠連結：即按此


KKday 優惠：88元/ 3隻，平均29.3元/隻 (原價: 359元/3隻)
- 足3.1-3.6 両 公 靚仔大閘蟹 3 隻
- 每人限購1套
- 可以28元加購同順興蟹醋1枝、蟹剪1套、台灣即沖薑茶粒、紫蘇葉、耐用保溫袋
取貨點及領取日期：
觀塘開源道門市：大閘蟹教主 x Boarding Marty - 觀塘開源道 63 號 （駱駝漆大廈對面）
日期： 2022年10月 21日至10月28日
跑馬地景光街門市： 佛紀麵粉世家 - 跑馬地景光街 3 號地下
日期：2022年10月25日至10月31日
佐敦官涌街門市：佛紀麵粉世家 -佐敦官涌街 44 號地下
日期：2022年10月28日至11月3日

【著數優惠】金域假日酒店限量優惠 自助午餐低至每位$225 54折嘆波士頓龍蝦或鮑魚鵝肝自助晚餐，詳見【下一頁


【低至 53 折 】及時蟹樂滋味套餐 - 足 3.1-3.6 両 公 靚仔 或 約 3.0 乸 靚女（外送/門市自取） 優惠連結：即按此
KKday 優惠：199元/3隻，平均66.3元/隻 (原價: 359元/3 隻)
389元/ 6隻，平均64.8元/隻 (原價: 718元/6 隻)
759元/12隻，平均63.3元/隻 (原價: 1,429元/12 隻)

【低至 56 折 】
某種蟹朋友聚會套餐 - 足 4.1-4.6 両 公 靚仔 或 約 4.0 乸 靚女 （外送/門市自取） 優惠連結：即按此
KKday 優惠：259元/3 隻，平均86.3元/隻 (原價: 449元/3 隻)
509元/ 6 隻，平均 84.8元/隻 (原價: 899元/6 隻)
999元/ 12 隻，平均83.3元/隻 (原價:1,789元/12 隻)

【低至 52 折 】
留一天與您拆蟹套餐 - 足 5.1-5.6 両 公 靚仔 或 約 4.5 乸 靚女（外送/門市自取）優惠連結：即按此
KKday 優惠：379元/ 3 隻，平均126.3元/隻 (原價: 719元/3 隻)
749元/ 6 隻，平均124.8元/隻 (原價: 1,439元/6 隻)
1,489元/ 12 隻，平均124.1元/隻 (原價: 2,869元/12 隻)

【低至 56 折 】
蟹派約會之必要套餐 - 足 6.1-6.6 両 公 靚仔 或 約 5.0 乸 靚女（外送/門市自取）優惠連結：即按此
KKday 優惠：HK529元/ 3 隻，平均176.3元/隻 (原價: 899元/3 隻)
1,049元/ 6 隻，平均174.8元/隻 (原價: 1,799元/6 隻)
1,999元/ 12 隻，平均166.6元/隻 (原價:3,589元/12 隻)

 

【著數優惠】自釀蜂蜜酒工作坊 + 釀酒廠導賞團買一送一 人均低至$185 17/10 下午3時開搶!，詳見【下一頁

【低至 63 折 】
Gotta Go!爆膏套餐 - 足 7.1-7.6 両 公 靚仔 或 約 5.5 乸 靚女（外送/門市自取）優惠連結：即按此
KKday 優惠：769元/ 3 隻，平均256.3元/隻 (原價: 1,189元/3 隻)
1,519元/ 6 隻，平均253.2元/隻 (原價: 2,389元/6 隻)
2,999元/ 12 隻，平均249.9元/隻 (原價: 4,779元/12 隻)
- 每訂購 6 隻蟹，贈送：同順興蟹醋 1 枝、蟹剪 1 套、台灣即沖薑茶粒、紫蘇葉、耐用
保溫袋
- 單一訂單買滿800元 或以上可享免費送貨（東涌及離島區除外）
- 訂單未滿 800元，需另再現場支付100元，送貨服務需在指定地點地面交收

優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 10 月 19 日 12:00 至 11 月 2 日 23:59
使用日期：2022 年 10 月 21 日至 11 月 30 日
取貨點：
觀塘開源道門市：大閘蟹教主 x Boarding Marty - 觀塘開源道 63 號 （駱駝漆大廈對面）
跑馬地景光街門市： 佛紀麵粉世家 - 跑馬地景光街 3 號地下
佐敦官涌街門市：佛紀麵粉世家 -佐敦官涌街 44 號地下

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
美食 大閘蟹 著數優惠

上一篇文章

【消費著數】CUBUS舉行「即時獎賞大抽獎」　消費滿1200元可抽獎一次　送54部iPhone 13 ProMax

下一篇文章

【二十大】花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【晶片禁令】因華府對中國晶片禁令 蘋果暫停中國長江存儲晶片計劃
【晶片禁令】因華府對中國晶片禁令 蘋果暫停中國長江存儲晶片計劃
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
YOHO Town兩房戶620萬易手　創屋苑全年新低　投資客趁平入市
YOHO Town兩房戶620萬易手　創屋苑全年新低　投資客趁平入市
【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭
【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款