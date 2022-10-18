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【美股焦點】英國維持要求Meta出售Giphy　指收購將削弱市場競爭　股價盤前仍升2%

股市 20:07 2022/10/18

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【美股焦點】英國維持要求Meta出售Giphy　指收購將削弱市場競爭

英國法院早前撤銷當地競爭及市場管理局（The Competition and Markets Authority，CMA）要求Meta（美：META）出售GIF製造商Giphy的命令，並下令CMA要重新審查，CMA公布最終決定，認為Meta收購Giphy將削弱市場創新性及其他潛在對手的競爭力，維持要求Meta出售Giphy的命令。Meta股價在盤前仍升2%，報136.15美元。

收購或限制社交平台競爭性

CMA認為GIF 仍然是用戶在社交媒體平台上的重要推動力，全球每個月對 Giphy GIF 的搜索量達數十億次。Meta的收購將限制其他社交媒體使用GIF，或將用戶推向 Meta 擁有的網站，甚至有機會更改使用條款，例如要求 TikTok、Twitter 和 Snapchat 等Giphy 客戶提供更多來自英國用戶的數據。

此外，CMA 亦發現收購將對展示型廣告（Displaying advertising）市場產生負面影響。在合併之前，Giphy在美國提供創新的廣告服務，並正在考慮擴展到包括英國在內的其他國家。這些服務使百事可樂等企業能夠通過視覺圖像和 GIF來宣傳他們的品牌。

展示型廣告市場受影響

CMA 發現 Giphy的廣告服務具有與 Meta 競爭的潛力，並且會鼓勵 Meta 和其他市場參與者進行更大的創新。然而，Meta 在收購後終止了 Giphy 的廣告服務，從而消除了英國企業的在展示型廣告市場的潛在工具。CMA 認為這點特別令人擔憂，因為 Meta 控制了英國 70 億英鎊的展示型廣告市場的近一半。

進行調查的獨立調查小組主席Stuart McIntosh表示，交易除導致英國在廣告市場的潛在挑戰被淘汰外，也會進一步增強Meta在社交媒體的市場力量，同時大幅減少兩個市場的競爭。因此解決問題的唯一方法就是出售Giphy。

CMA 去年 11 月發布了關於此案的最初的第2階段決定，認為該交易可能損害社交媒體用戶和英國廣告商，並命令 Meta 出售 Giphy。 Meta 隨後對該決定向競爭上訴法庭 （CAT） 提出上訴。今年 7 月，CAT維持了CMA 對6個質疑理由中其中5個的決定，CMA就判決結果再次作出審查，得出最終結論。

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編輯：葉志偉

美股 Meta 收購 媒體 廣告 社交平台 美國 英國

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