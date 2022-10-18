▲ 【金融峰會】國際金融領袖峰會「加場」 11月3日凱雷、資本集團等舵手發言

11月1日至2日「國際金融領袖投資峰會」被視為香港疫情後重振金融中心聲威的主要盛事，金管局最新公布新增11月3日日程，在港交所 （00388） 旗下香港金融大會堂舉行兩場專題討論，出席的國際金融機構高層包括凱雷投資集團、道富環球投資管理、資本集團等投資機構行政總裁或主席。

據金管局和金融學院提供的最新出席名單，討論嘉賓包括：

凱雷投資集團聯合創辦人、聯席主席William Conway Jr.

Man Group行政總裁Luke Ellis

麥格理資產管理集團主管Ben Way

阿波羅資產管理聯席主席Jim Zelter

資本集團主席兼行政總裁Timothy Armour

威靈頓投資管理主席兼管理合伙人Stephen Klar

紐約梅隆投資管理行政總裁Hanneke Smits

道富環球投資管理主席兼行政總裁Cyrus Taraporevala

金管局總裁余偉文、財政司司長陳茂波也會在峰會發言，而太盟投資集團執行主席單偉健、金管局副總裁李達志將主持兩場專題討論。

與11月2日的峰會論壇發言人涉及投資銀行、基金、私募基金高層，新增日程更集中為投資機構的高層，探討宏觀不明朗形勢的影響及投資者如何定位以管理風險及把握未來機遇。

金管局表示，為讓更多業界及公眾人士能參與盛事，因而聯同金融學院舉辦「與國際投資者對話」研討會，除了邀請金融學院會員及嘉賓出席外，也會向傳媒和公眾作網上直播。

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編輯：麥德銘