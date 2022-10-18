【美股焦點】「新興市場之父」麥樸思警告 聯儲局或加息至9厘

「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）表示，美國聯儲局為打壓通脹，可能會加息至9厘，在這環境下，他正把資金投入台灣、印度等市場。

麥樸思稱，若通脹率為8%，那聯儲局須將利率升到9%，達到高於通脹率的水平。如果物價回軟，當局可能不會如此激進加息，不過麥樸思認為通脹不會很快消退。

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麥樸思還警告投資者對大宗商品保持謹慎態度，主因是一些主要買家，即新興市場和歐元區買家的需求可能會降溫。因為這些買家手中的貨幣正在貶值，故可能會看到大宗商品價格下跌。

麥樸思也透露，他正將資金投入至印度、台灣及巴西，亦有投資到土耳其及越南。他提醒投資者，對高負債及資本回報率低的公司要保持謹慎。

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撰文：黃苑筠