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【著數優惠】KFC大送免費炸雞券及飲品券 銅鑼灣店周六舉行「桶測腦電波」挑戰 鼓勵港人「指嚐回味」拋開煩惱

理財智慧 19:38 2022/10/18

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KFC將於本周六（22日）推出「桶測腦電波」挑戰活動，邀請想法多多的香港人將煩憂拋諸腦後。當顧客戴上精心設計的KFC雞桶造型測試儀，投入色香味俱全的炸雞世界之中，嘗試抛開雜念，專注當下，維持腦電波頻率平穩。這項活動延續KFC的品牌理念，致力為顧客提供「指嚐回味」的用餐體驗，讓他們從繁瑣的日常生活中解放，心無旁念地享用滋味美食。若參加者能「維持腦電波頻率平穩」，即有機會贏取免費炸雞券或飲品券乙張

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

「桶測腦電波」是KFC最新的品牌企劃。KFC根據本地精神健康註冊慈善機構Mind HK的最新調查指出，香港人長期生活於繁忙紛攘的都市，較容易積累壓力和過度思考，因此，KFC推出全新品牌活動，鼓勵顧客暫將煩惱拋諸腦後，盡情享受KFC新鮮即製的滋味炸雞。

KFC表示致力為顧客打造愉快滿足的美食體驗，讓他們沉醉於「指嚐回味」的美味之中，抛開煩憂。是次品牌企劃推出兩項推廣活動，除了「桶測腦電波」挑戰之外，11月期間亦將會舉行另一個推廣活動「KFC差不多炸雞NFT」。

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是次品牌企劃的宣傳廣告將遍布電視、線上、戶外和社交平台。其中，電視廣告更會以令人「指嚐回味」的KFC炸雞為主軸，鼓勵顧客發掘日常生活中的簡單美好，抛開諸多想法，盡情享受每個KFC「指嚐回味」時刻，及細嚐生活的趣味。 

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香港及澳門KFC總經理陳君樂表示：「我們很高興推出這個企劃，鼓勵大家活在當下，及時滿足自己對美食的慾望。」

「桶測腦電波」活動詳情：

日期：2022年10月22日（星期六）

時間：上午11時至下午6時

地址：KFC旗艦店二樓 - 銅鑼灣軒尼詩道479-481號

獎賞：若參加者能維持腦電波頻率平穩，即有機會贏取免費炸雞券或飲品券乙張

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責任編輯：嚴浩文

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