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【新股IPO】深圳天圖投資獲中證監批准來港上市 集資約39億元

股樓投資 19:27 2022/10/18

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深圳市天圖投資管理已獲中證監批準來港首次公開發行H股，涉及不逾約1.99億股，每股面值1元人民幣，全部為普通股。該公司早於今年6月底向港交所遞交上市申請，計劃集資約5億美元。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

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天圖投資成立於2002年，為內地首家專注於消費領域的創投機構，致力於推動內地消費品牌成長，提供專家增值服務。其投資案例包括周黑鴨（01458）、中國飛鶴（06186）及小紅書等。截至去年底，天圖投資共投了205家投資組合公司，其中消費領域公司169家，主要為食品飲料、服裝、醫療保健等行業。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

 

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記者：張以正

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