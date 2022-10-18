【2022稅貸戰】花旗稅貸息最低1.78厘 豪獎萬元現金券

▲ 花旗新出稅貸息最低1.78厘。

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再有大行搶攻稅務貸款商機，花旗銀行今天（10月18日）新出個人稅貸計劃，以貸款150萬元及1年還款期計，最低息為1.78厘，較去年該行最低1.38厘加價0.4厘，或29%。但這美資大行以現金券1萬元作獎賞，不但較上年4000元多，且為至今已出招的傳統銀行最豪。

工銀亞洲昨也推出名為「息得計、交稅好濕稅」的稅貸計劃，以貸款100萬元及還款期6個月計，最低息率為2.07厘，暫為傳統銀行中最高息，亦較該行去年推1.86厘，加價0.21厘，或11%。

計及財務公司在內，至今共有5間業界出招。東亞 （00023） 剛於上周四（10月13日）新推稅貸，以借款額80萬元及12個月還款期計，最低稅貸息為1.32厘，息率既為全城最低息，更較去年的1.33厘，罕有減價0.01厘。再者，東亞向全新稅貸客戶現金回贈最多5000元，現有客戶為4000元。

中銀香港推稅貸 實際年利率低至1.68%【下一頁】

至於中銀香港 （02388） 今年爆冷響頭炮，率先於9月29日宣布推出分期「易達錢」稅季貸款，以貸款額300萬元及還款期12個月計，最低稅貸息為1.68厘；較去年首次推稅貸的1.6厘，加價0.08個百分點，或5%。

而大眾財務的稅貸早自上年已推稅貸計劃，最近把截止期延至明年3月底，以貸款1萬元及12個月還款期計，息率維持3.58厘，成功申請的合資格新客，有機會獲贈1萬元超市禮券。

那邊廂，4行已磨拳擦掌，擇機應戰，包括華僑永亨、大新 （02356） 及上商，另虛擬銀行眾安已打開口牌，無意以鬥平谷客。近年屢掀割喉戰的大新，其攻勢甚惹關注，可惜，該行已兩度順延發布會，昨天傍晚指，鑑於疫情安排關係，原定於今天（10月18日）舉行傳媒發佈會將延期至下周舉行，並將盡快通知更改日期。

本來，大新昨提早一天、即原擬18日公布全新交稅「快應錢」，邀請函更指，除了全新稅貸息率外，更會公布機票獎賞。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪