【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓

▲ 日圓狂貶值 「渡邊太太」軍團再現 日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓

日圓持續貶值，創32年低，兌一美元亦撲150關，增加套利交易誘因，吸引一眾「渡邊太太」踴躍交易。數據顯示，9月份日本外滙保證金交易的交易額創下歷史新高，日圓兌美元的交易額也首次突破1000萬億日圓，創單月紀錄新高。據指，這個交易規模可媲美銀行間的貨幣交易規模。

據日本金融期貨交易業協會（FFAJ）引述49間機構的數據指，整體貨幣交易額達到1398萬億日圓，按年大升2倍。其中，日圓兌美元的交易額達到1098萬億日圓，按年飈2.8倍，也超過了同年6月955萬億日圓的交易額。

「渡邊太太（Mrs. Watanabe）」泛指日本炒作外滙的散戶，拆借日圓並投資滙率狂升的貨幣。而這班「渡邊太太」的實力不容小覷，集眾人之力在外滙市場可以呼風喚雨，美元、英鎊、澳元、紐西蘭元等也曾是他們的目標。

「渡邊太太」這個名稱起源於《經濟學人》，自90年代的金融危機後，日本長期實行超低利率政策，意味放在銀行的存款利息極低，甚至零利息，手執家中財政大權的日本家庭主婦為幫補「家用」，便沽出日圓，買入外幣或投資境外債，以賺取差價。由於部份炒滙散戶來自家庭主婦，故《經濟學人》以日本常見姓氏「渡邊」命名這群投資者。

美日貨幣政策背馳，日圓滙價不斷貶值，而且，美國10年期債息升至約4厘水平，日美利率差擴大，令外滙利差收入增加，由於美國利率比日本高，意味買入美元並放到隔天就能賺取收入，觸發「渡邊太太」情緒高漲，沽出日圓，將資金轉移海外。

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記者：袁諾曦