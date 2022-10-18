  • 17°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 22:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓

股市 22:19 2022/10/18

分享：

分享：

日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓

日圓持續貶值，創32年低，兌一美元亦撲150關，增加套利交易誘因，吸引一眾「渡邊太太」踴躍交易。數據顯示，9月份日本外滙保證金交易的交易額創下歷史新高，日圓兌美元的交易額也首次突破1000萬億日圓，創單月紀錄新高。據指，這個交易規模可媲美銀行間的貨幣交易規模。

據日本金融期貨交易業協會（FFAJ）引述49間機構的數據指，整體貨幣交易額達到1398萬億日圓，按年大升2倍。其中，日圓兌美元的交易額達到1098萬億日圓，按年飈2.8倍，也超過了同年6月955萬億日圓的交易額。

「渡邊太太（Mrs. Watanabe）」泛指日本炒作外滙的散戶，拆借日圓並投資滙率狂升的貨幣。而這班「渡邊太太」的實力不容小覷，集眾人之力在外滙市場可以呼風喚雨，美元、英鎊、澳元、紐西蘭元等也曾是他們的目標。

「渡邊太太」這個名稱起源於《經濟學人》，自90年代的金融危機後，日本長期實行超低利率政策，意味放在銀行的存款利息極低，甚至零利息，手執家中財政大權的日本家庭主婦為幫補「家用」，便沽出日圓，買入外幣或投資境外債，以賺取差價。由於部份炒滙散戶來自家庭主婦，故《經濟學人》以日本常見姓氏「渡邊」命名這群投資者。

美日貨幣政策背馳，日圓滙價不斷貶值，而且，美國10年期債息升至約4厘水平，日美利率差擴大，令外滙利差收入增加，由於美國利率比日本高，意味買入美元並放到隔天就能賺取收入，觸發「渡邊太太」情緒高漲，沽出日圓，將資金轉移海外。

相關文章：

【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值

【日圓走勢】日圓創32年低　失守148關　兌港元5.29算　華僑銀行：圓滙留意149.8關

【UNIQLO母企】迅銷彈7%　公司成日圓貶值贏家、全年多賺6成創新高　匯兌收益逾千億日圓

記者：袁諾曦

美股 日本 日圓 經濟

上一篇文章

【美股開市】高盛業績勝預期　道指最多升652點、納指曾升近3%　（不斷更新）

下一篇文章

【六福590】六福：第二季同店銷售按年增40%　港澳市場大幅增長5成　內地市場慢熱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【美股開市】高盛業績勝預期　道指最多升652點、納指曾升近3%　（不斷更新）
【美股開市】高盛業績勝預期　道指最多升652點、納指曾升近3%　（不斷更新）
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌42點　騰訊ADR低港0.7%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌42點　騰訊ADR低港0.7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款