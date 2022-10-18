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【美股焦點】Alphabet宣告 旗下YouTube擴展音頻及播客廣告

環球政經 19:11 2022/10/18

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Alphabet Inc （美：GOOGL）周一（17日）表示，公司旗下YouTube將擴大廣告商在互聯網上接觸聽眾的方式，允許品牌向使用 YouTube收聽音樂或播客的人進行營銷。

廣告業在創紀錄的高通脹以及供應鏈中斷的情況下舉步為難，許多品牌因此縮減了廣告營銷預算。

【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

該公司引用Edison Research 的一份報告指出，雖然 YouTube 以觀看視頻而聞名，但該平台是收聽播客的第二受歡迎的服務。

另外，Youtube還將出售「Moment Blast」的新廣告位組合。當用戶在聯網電視或其他設備上觀看視頻時，Youtube將允許品牌在 YouTube 上一些最受歡迎的內容上佔據首要位置。谷歌和 YouTube 全球廣告商解決方案副總裁Debbie Weinstein指，品牌可以購買該套餐，以「擁有」重大時刻，例如體育賽事或產品發布。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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