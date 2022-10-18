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【英鎊危機】英首相卓慧思為減稅計劃致歉 稱會領導保守黨到下次大選

環球政經 19:04 2022/10/18

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英國首相卓慧思（Liz Truss）周二（17日）為減稅計劃引發的市場動盪而致歉，她表示不會下台，將帶領保守黨到下屆大選。

卓慧思接受外媒《BBC》訪問時稱，「我確實要承擔責任，並對所犯的錯誤表示歉意。」卓慧思解釋，她原意是想採取行動幫助民眾支付能源賬單，解決高稅收問題，「但我們走得太遠太快了」。

她補充說，她仍然致力於推動「低稅收、高增長的經濟」，但現在維持經濟穩定是「首要事項」。


【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

卓慧思上台後的減稅計劃引來極大爭議，雖然前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）已被革職，但她仍面臨下台壓力。早前有報道稱，過百名保守黨議員，準備向保守黨的下議院黨團機構「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady），提出對卓慧思的不信任信件。

不過，卓慧思在受訪時堅稱，她會領導保守黨到下次大選。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

 

 

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撰文：黃苑筠

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選舉 卓慧思 減稅 下台 英國 英鎊 經濟

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