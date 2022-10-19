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調查發現英國IKEA家具加價達8成 售價仲貴過香港

環球社會熱點 08:05 2022/10/19

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瑞典家居用品零售企業IKEA以價格便宜、款式新穎著名，在香港亦設有多間分店。英國商業情報網站Retail Week調查發現，當地的IKEA主要產品價格按年上升最少兩成，其中一套四人餐桌連椅子，價格加幅高達8成。英國IKEA產品的售價，甚至較香港定價為貴。

未拆封初代iPhone逾30萬成交 超當年售價50倍 【下一頁】

Retail Week研究發現，自去年12月以來，IKEA有超過十多種商品的價格升幅，遠高於通脹最少兩倍。研究指，IKEA 5個主要產品系列加幅最少達兩成，包括飯廳家具、抽屜、床、沙發及床褥。

其中一套名為Jokkmokk四人飯桌連餐椅，去年售價為99英鎊（約876港元），最新售價為179英鎊（約1,584港元），加幅高達八成。

英國與香港IKEA售價差異

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侯俊偉指聖誕時英揆不變 望黨友畀機會卓慧思 【下一頁】

此外， Glostad雙人沙發由去年的90英鎊（約797港元），本月加價至150英鎊（約1,328港元），加幅為66%。而Slattum雙人床架從129英鎊（約1,142港元）漲至189英鎊（約1,673港元），價格升幅近5成。

IKEA發言人承認產品有加價，是由於原材料及運輸成本飆升、受烏克蘭戰爭及全球通脹影響，被迫調整售價來反映成本。

資料指，IKEA截至今年8月的一年內，總收入達破紀錄387億英鎊（3,425億港元），按年增加6.5%。

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責任編輯：郭麗明

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