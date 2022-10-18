【大行點睇】財險盈喜料首三季多賺3成 大行唱好最牛睇11.97元 潛在升幅逾4成

中國財險（02328）發盈喜，預告首三季淨利潤按年將增長25%至30%，而2021年同期淨利潤為199.9億元（人民幣，下同），換言之，今年首三季淨利潤介乎249.9億至259.9億元。多家大行發表報告紛紛唱好，當中以國泰君安最牛，目標價上望11.97元，股價潛在升幅約44%。

財險股價今日（18日）則先升後跌，開市曾升2.3%至8.6元，但之後急速回落至最低8.18元，倒跌2.7%。至收市報8.32元，跌幅1%，全日成交額3.57億元。

大行對財險評級及目標價：

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國泰君安報告指出，財險第三季單季淨利潤按年增長達70%至99%，超過市場預期，預計主要為集團保費快速增長叠加賠付改善帶來的價旺齊升效應。根據披露，集團1至9月累計財險保費增速10.2%，該行預計首三季度綜合成本率96.7%，同比優化2.2個百分點。

該行指出，政府類業務是公司非車增長的主要驅動力，主動優化業務結構預計推動非車扭虧為盈，維持財險「增持」評級，目標價11.97元。

瑞銀把財險目標價由9.2元上調至9.7元，維持「買入」評級。該行指出，將財險今年稅後淨利潤預測上調7%，以反映早前盈喜，2023至24年則上調2%至4%，主要反映潛在業務質量改善、以及更好控制成本。從長遠來看，該行繼續預測公司數據及定價能力，將會是進一步擴大市場份額的關鍵競爭優勢。

野村亦把財險目標價上調，由10.75元輕微上調至10.84元，重申「買入」評級。該行預計，財險首九個月的淨利潤將同比增長27%至254億元，第三季承保利潤可能轉正，達到24億元，對比去年第三季虧損22億元。該行又預期，疫情及市場競爭減少，財險的汽車保險可能會繼續表現出色，業務綜合成本率第三季預計增長3.2個百分點至95.6%。

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責任編輯：李兆明