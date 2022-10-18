雙寓2房海景戶1.55萬租出 媲美鐵路上蓋

不少準買家見樓市仍然不穩，暫時擱置入市步伐，轉為租住單位滿足住屋需要，屯門雙寓海景戶以月租1.55萬租出，租金水平與鐵路站頂屋苑相約。

美聯潘偉良表示，屯門雙寓南翼中層A室，實用面積約527平方呎，屬兩房單位，擁海景，屋苑2018入伙，鄰近輕鐵兆禧站，加上屋苑配套齊備，故獲分支家庭租客垂青，是次單位以1.55萬元月租承租，實用呎租約29.4元，租金與屯門站上蓋瓏門兩房戶相若。

業主於2017年5月以約718萬元購入物業，若以目前租金回報計算，租賃回報近2.6厘。

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