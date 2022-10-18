【金融危機】末日博士Nouriel Roubini：全球可能正面臨停滯通脹型債務危機

2008 年曾準確預測金融海嘯，被稱為「末日博士」的魯賓尼 (Nouriel Roubini) 表示，全球或正面臨著前所未有的停滯通脹型債務危機，危機或長達 10 年，建議投資者應持有黃金。

停滯通脹型債務危機即是結合1970 年代的滯脹，與2008 年式的債務危機的情況。

【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

魯賓尼指，美國經濟上半年已經連續兩季負增長，但就業仍然強勁，所以沒正式落入衰退。但現今勞動市場正在走軟，因此美國和其他發達經濟體可能將會在今年底陷入衰退。

魯賓尼再指出，美國的的民間和公共債務水準，已從1999年的200%，上漲至現在的350%。貨幣緊縮和利率上升將會導致高槓桿家庭、企業、金融機構，以及政府陷入破產和出現違約。

面對這些環境，魯賓尼表示，投資者需要能夠抵禦通脹、政治風險以及環境破壞的資產，當中包括黃金。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點 美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：何珊如