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【金融危機】末日博士Nouriel Roubini：全球可能正面臨停滯通脹型債務危機

環球政經 18:35 2022/10/18

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2008 年曾準確預測金融海嘯，被稱為「末日博士」的魯賓尼 (Nouriel Roubini) 表示，全球或正面臨著前所未有的停滯通脹型債務危機，危機或長達 10 年，建議投資者應持有黃金。

停滯通脹型債務危機即是結合1970 年代的滯脹，與2008 年式的債務危機的情況。

【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

魯賓尼指，美國經濟上半年已經連續兩季負增長，但就業仍然強勁，所以沒正式落入衰退。但現今勞動市場正在走軟，因此美國和其他發達經濟體可能將會在今年底陷入衰退。

魯賓尼再指出，美國的的民間和公共債務水準，已從1999年的200%，上漲至現在的350%。貨幣緊縮和利率上升將會導致高槓桿家庭、企業、金融機構，以及政府陷入破產和出現違約。

面對這些環境，魯賓尼表示，投資者需要能夠抵禦通脹、政治風險以及環境破壞的資產，當中包括黃金。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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