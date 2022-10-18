【二十大】花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策

內地二十大開幕，花旗發表報告指出，這次二十大報告標誌著中共高層的務實轉變，新的政治經濟周期將從政治穩定開始。作為新一屆政治局的開局之年，2023年可能是重新聚焦經濟發展的一年。該行認為，在報告透露的「務實主義」精神的指導下，新的經濟主管團隊可能會採取全面的方法解決中國經濟目前所面臨的挑戰，特別是新冠疫情和房地產。儘管這次在言辭上沒有變化，但會議完結後的訊號和行動對於持續評估重新開放前景更為重要。花旗預計，未來幾個月當局可能會為退出「動態清零」做準備，並且可能在明年看到政策更深遠地偏離「動態清零」。

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花旗看好潛在政策受惠股名單：

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花旗又預期，內地會積極推動地方消費，利好科技、電動車、消費品及新能源等板塊。由於內地仍推行防疫政策，加上美元強勢，令本地銀行、能源及石油成為降低風險的選擇。綜合上述因素，多達9隻港股可以看好。

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