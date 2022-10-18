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大潭紅山半島獨立屋淪銀主盤　估價約9800萬　代理：呎價低水　吸引巿場注目

股樓投資 18:22 2022/10/18

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南區傳統豪宅紅山半島，早前有獨立屋淪為銀主盤。銀主現委任世邦魏理仕為獨家代理，並招標放售，截標日期為今年11月17日正午12時，而物業將按現狀交吉出售。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，紅山半島為南區大型豪宅屋苑，最前排的全海景獨立屋為二手市場罕見放盤，而物業位於松柏徑尾段，屬屋苑內私隱度最高的地段。他續說，銀主是次招標出售物業，最新物業估價為9,800萬元，呎價低水，料將吸引巿場注目。

資料顯示，是次出售的銀主盤為紅山半島B區松柏徑172號獨立屋，實用面積3,134平方呎，原則四房雙套房間隔，另設1,315平方呎天台、834平方呎花園、529平方呎庭院及露台等戶外空間。而松柏徑位於屋苑前排，物業每層皆可俯瞰大潭灣無邊際海景，更配置特大獨立車庫，可停泊四部車輛。

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撰文 : 黃卓賢

世邦魏理仕 豪宅 大潭 紅山半島 二手市場 私人屋苑

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