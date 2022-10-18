【體育用品股】 特步上季零售銷售增長20%至25% 零售折扣水平按年擴大 去庫存壓力仍大

特步國際（01368）中午公布今年第三季度中國內地業務營運狀況，截至9月底止，主品牌「特步」零售銷售（包括綫上綫下渠道）按年增長20%至25%。銷售數據有好轉，帶動股價午後回升，一度高見8.14元，最多升近6%，收報8.05元，升4.5%，成交額2.7億元。

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公司指，第三季主品牌銷售增速雖較第二季增長中雙位數加快，但未及首季的55%增長和去年的30%至35%增長。期內，公司提供零售折扣水平為7至75折，與第二季持平，但較去年第三季75折至8折折扣擴大。另外，第三季零售存貨周轉為4.5至5個月，今年上半年水平為4.5個月。

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特步國際首席財務官楊鷺彬表示，業務前景充滿挑戰，第4季折扣率還有一定壓力，需在「雙十一」活動減價促銷，目標是將手上主要庫存減少。

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記者：郭秀慧