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【ESG】信和置業獲全球房地產可持續標準評選為「全球業界領導者」　黃永光：將繼續更多元化的可持續發展舉措

Hot Talk 18:07 2022/10/18

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【ESG】信和置業獲全球房地產可持續標準評選為「全球業界領導者」　黃永光：將繼續更多元化的可持續發展舉措

信和集團宣布，信和置業 （00083）  於2022年全球房地產可持續標準（Global Real Estate Sustainability Benchmark，GRESB）獲評選為「全球業界領導者（上巿企業）」，並於GRESB房地產評估中，獲頒發可持續發展標準最高的五星級別。

信和置業表示，今年的《可持續發展願景2030》新增15個至合共38個目標，包括於2025年前讓100%員工透過信和可持續發展學堂接受ESG相關培訓，並於2030年前增加員工總培訓時數一倍，進一步推動實踐可持續發展。

信和集團副主席黃永光表示，集團深信ESG是一個持續的旅程，將會繼續合力透過更多元化的可持續發展舉措，為環境及社會帶來積極影響，致力建構更美好生活。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

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記者：張巧怡

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ESG 可持續發展 地產 黃永光 信和 信和置業（00083）

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