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賓斯馬首奪金球獎 C朗排名創17年新低

環球社會熱點 18:40 2022/10/18

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世界球壇重要獎項之一﹑金球獎於周一（17日）公布，結果由去年表現出色，帶領西甲班霸皇家馬德里取得西甲及歐聯雙料冠軍的法國前鋒賓施馬奪得。曾5度奪得金球獎的葡萄牙球星C朗拿度今年僅排20名，創下自己17年來新低，上屆得主阿根廷球星美斯更是跌出前30。

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年屆34歲的賓施馬（Karim Benzema）靠去屆賽事出色表現，力壓今屆轉會德甲班霸拜仁慕尼黑的利物浦塞內加爾前鋒文尼（Sadio Mane）及曼城比利時中場大將迪布尼（Kevin De Bruyne），成為獎項史上第二年長得主。

C朗（Critiano Ronald）自重返曼聯後表現未能重上高峰，上屆雖然榮登球隊神射手，但球隊成績不如預期，在英超僅得第6名。因此，C朗今屆在金球獎排名亦大幅下滑，由上屆第6位跌至20名，為他自2005年後的最低排名。

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同時，C朗亦失去金球獎葡萄牙「一哥」的位置。上屆意甲最有價值球員兼聯賽冠軍AC米蘭翼鋒萊奧（Rafael Leão）今年首次衝入前30名，位列14名為葡萄牙球員之首。效力熱刺的南韓前鋒孫興慜憑上屆成為英超神射手，今年位列11名，寫下亞洲球員紀錄。

上屆轉投法國豪門巴黎聖日耳門的2021金球獎得主美斯，今屆排名插水式下跌，繼2005年來首次跌出前30。

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責任編輯：吳漢培

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