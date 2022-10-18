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【蘋果新品】M2版iPad Pro登場　售價$6,499起　10月26日起發售

科技 23:20 2022/10/18

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新一代iPad Pro正式登場。（蘋果官網圖片）

蘋果（Apple）在今年6月開發者大會上宣布，推出M2芯片，引來外界熱烈關注。而終在香港時間今（18日）晚上，蘋果宣布首款配備M2芯片的iPad Pro正式登場，這款平板CPU速度比上一代快15%，屏幕尺寸則仍可選11吋和12.9吋，配備Wi-Fi 6E。售價6,499元起，即日起預售，10月26日正式上市。

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是次登場的iPad Pro，一如外界所料配備蘋果最新的自研M2芯片。新一代M2芯片，配備8核心CPU，速度提升達15%；10核心GPU 圖像處理速度更提升達35%，而神經網絡引擎則比上一代快40%。採用新芯片後，新iPad Pro可讓用户拍攝ProRes影片，轉換 ProRes片段編碼的速度則快達3倍。

外觀設計方面，新iPad Pro將沿用當前一代的平邊設計，屏幕尺寸則仍可選11吋和12.9吋。11吋iPad Pro搭載Liquid Retina顯示器，二12.9吋版本則採用Liquid Retina XDR顯示器，支援ProMotion更新頻率自動適應技術。值得一提的是，全新iPad Pro配備Wi-Fi 6E，下載速度高達2.4Gb/s，比上一代快2倍。

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全新11吋及12.9吋iPad Pro備有銀色和太空灰外觀，並備有128GB、256GB、 512GB、 1TB 及 2TB配置可供選擇。售價方面，11 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由$6,499起，Wi-Fi+流動網絡型號由$7,699起；12.9吋iPad Pro的Wi-Fi型號由$8,899起，Wi-Fi + 流動網絡型號由$10,099起。

iPadOS 16、Apple TV 4K同步登場

配合全新iPad Pro登場，蘋果也將於10月25日推出iPadOS 16，予用戶更新。屆時「訊息」app將會帶來重大更新、於「郵件」app 及 Safari 加入新工具、推出嶄新的「天氣」app，以及為「原況文字」等功能帶來更多與相片及影片互動的方式。

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另外，Apple 今日宣布推出新一代、專為客廳而設的Apple TV 4K，賣點是由 A15 仿生晶片驅動，搭載tvOS 操作系統，同時配搭 Siri Remote，打機、看片更流順。Apple TV 4K 備有兩種配置選擇，1）Apple TV 4K (Wi-Fi)，提供 64GB 容量；2）Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet)，提供 Gigabit Ethernet 以支援快速網絡連接和串流。另外，更支援無線網狀網絡協定 Thread ，以連接更多智能家居配件。新一代 Apple TV 4K 連 Siri Remote售價由 1,049港元起，即日開始預訂，11月4 日 (星期五) 起發售。

【環保爭議】蘋果iPhone不附充電器屬違法　巴西法院重罰近1.5億元

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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