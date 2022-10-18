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【日圓匯價】日圓兌美元跌近150關口 日央行行長黑田東彥：無意辭職

環球政經 17:59 2022/10/18

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日圓匯率持續軟弱，日圓兌美元一度已經跌至兌149價位，創32年新低。日本央行行長黑田東彥周二（18日）被一名反對派議員問及他會否為未能實現2%的通脹目標，和日圓疲軟損害經濟而承擔責任時，他表示無意下台。

首相岸田文雄為日本央行所實行的政策護航，稱政府將確保工資上漲到足以補償家庭生活成本上升。


【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

岸田文雄表示，日本央行對貨幣政策負有責任，包括退出超寬鬆政策。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：黃苑筠

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岸田文雄 貨幣政策 下台 辭職 通脹 日本 日本央行 經濟

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