【日圓匯價】日圓兌美元跌近150關口 日央行行長黑田東彥：無意辭職

日圓匯率持續軟弱，日圓兌美元一度已經跌至兌149價位，創32年新低。日本央行行長黑田東彥周二（18日）被一名反對派議員問及他會否為未能實現2%的通脹目標，和日圓疲軟損害經濟而承擔責任時，他表示無意下台。

首相岸田文雄為日本央行所實行的政策護航，稱政府將確保工資上漲到足以補償家庭生活成本上升。



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岸田文雄表示，日本央行對貨幣政策負有責任，包括退出超寬鬆政策。

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撰文：黃苑筠