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星展丘卓文：料明年樓價再跌5%　即使減辣亦不代表樓價即反彈

股樓投資 17:49 2022/10/18

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環球經濟前景未明，加上美國聯儲局持續加息，香港住宅樓價年初至今累跌約8%，若與去年高峰期相比，跌幅更達11%。星展銀行（香港）研究部董事丘卓文坦言，2008年金融海嘯後，香港經歷兩次明顯跌市，而今次跌得較以往深，更明言就算政府減辣，樓價亦不一定立即反彈，僅有助樓價跌幅放缓。 

他認為，市場已再無太多炒家，政府值得檢視辣招是否仍要保留，假如政府減辣後，相信令置業需求上升，但因為二手市場供應將增加，加上考慮到息口因素、發展商新盤開價繼續保守，所以樓價仍有下跌壓力。 

談到後市，丘卓文說，基於該行經濟師預測，明年按揭息率或升至3.5厘，將進一步影響樓市氣氛，加上新盤供應量略高過高峰的1.8萬個單位，而且股市持續疲弱，迫使部分業主賣樓，產生負財富效應，所以預計明年樓價再跌5%。

假如樓價再跌5%，意味負資產個案將會增加，勢必影響樓市氣氛，更可能成為社會問題。丘卓文說，不能單純只看負資產數字的多與少，而近期失業率下跌、人工也有上升，如果業主收入水平不變，且沒有出現斷供情況，相信對樓市影響有限。 

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撰文 : 黃卓賢

星展銀行 樓價 負資產 加息 二手市場 私人屋苑

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