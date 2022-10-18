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【大行報告】第三季純利按年跌42% 大和削思摩爾目標價至9元

股樓投資 17:27 2022/10/18

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早前思摩爾國際（06969）公布，公司截至九月底的第三季度純利按年跌42%，按季則跌18%，低於大和預期的10%。大和將其目標價削至9元，並降評級至「持有」。思摩爾國際周二（18日）收市報8.82元，跌幅1.3%。

 

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

 

思摩爾國際公布其第三季經調整純利按年下跌42%，主要因上半年對個別大客戶下調了產品價格，同時毛利率較低的一次性霧化業務有所增長，令毛利率下降，以及研發支出、管理費用和銷售費用的增加。大和料公司股價不會快速反彈，考慮到其出口和國內業務嚴重缺乏可見度，該行認為其現價合理，加上現時市況疲弱，建議投資者保持觀望，直到市況更趨明朗。


【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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大和將思摩爾2022至2024年盈利預測下調6%至31%，對應收入增長預測下調。該行同時下調其估值基礎，由預測市盈率25倍降至15倍，以明年核心每股盈測計，目標價由21元大幅下調至9元，評級由「買入」連降兩級至「持有」。

 

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 港股 思摩爾國際（06969）

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