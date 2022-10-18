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【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成

股樓投資 17:55 2022/10/18

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安踏體育（02020）公布上季品牌零售額錄中單位數增長，惟多間大行下調其目標價，股價今日（18日）逆市下挫，最多跌近一成，低見73.65元，收報78.8元，跌3.6%，成交額18.6億元。

同場加映﹕【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

安踏公布今年第三季度銷售表現，各類品牌季內零售銷售按年均錄得增長，安踏品牌產品零售金額按年錄得中單位數的正增長，於第二季度的零售金額則錄得中單位數的負增長，反映上季銷售增長表現回暖。期內，FILA品牌零售金額按年錄得10%至20%增長；其他品牌按年錄40%至45%增長。然而，安踏承認受宏觀因素影響及新冠封控措施仍然嚴峻，今財年指引有可能達不到預期目標。

大行予安踏體育最新投資評級及目標價﹕

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摩通對安踏前景最淡，認為其第三季銷售表現符合預期，惟對於明年，該行則持保守看法，認為安踏品牌或無法實現18至25%的增長目標。該行指出，核心安踏品牌和Fila在下半年仍存在不確定因素，主要是宏觀環境不確定的情況下，集團或需要更長的時間來增加平均售價較高的產品銷量，而Fila則需要調整其產品組合。

不過，該行看好Descente和Kolon的強勁增長，及Amer Sports的主要品牌的長期協同效應，相信在內地具較大的增長潛力。該行將安踏2022至2024年的盈測下調3%至7%，目標價由94元下調至91元，維持予其「中性」投資評級。

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記者：郭秀慧

 

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FILA 港股 目標價 安踏體育（02020） 大行報告

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