【理念一致】美國饒舌歌手Kanye West　收購極右派社交平台Parler

▲ 改名為「Ye」的美國饒舌歌手Kanye West決定收購Parler。

社交平台Parler被外界稱為「極右派的社交媒體」，該平台更於2021年因被指涉煽動美國國會大廈暴力事件，曾被蘋果、Google及Amazon聯手封殺。而近日Parler宣布，平台將出售給本月相繼被Instagram與Twitter停權的美國黑人饒舌歌手Ye（原名為Kanye West），宣稱雙方的理念一致。

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改名為「Ye」的美國饒舌歌手Kanye West，早前因發表反猶太言論，遭到Twitter和Instagram凍結帳號，他現決定收購Parler，並透過聲明稿表示：「我們必須確保擁有自由表達意見的權利。」Parler母公司Parlement Technologies也證實這項消息，並表示Ye預期在第四季完成交易，但未透露財務條款。

Parler是2018年由極右派新聞平台Breitbart創辦人Robert Mercer的女兒 John Matze和Rebekah Mercer創立，目前擁有25萬名活躍用戶。而2021年1月，Parler被指在美國國會暴動事件中煽動暴力，而遭蘋果、Google及Amazon以內容管理不當為由聯手封殺，在同年5月和11月才重新上架。

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責任編輯：曾曉汶

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