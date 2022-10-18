【MPF】GUM：9月份強積金總資產跌穿1萬億元　資金轉入保證基金和強積金保守基金

▲ GUM：9月份強積金總資產跌穿1萬億元 資金轉入保證基金和強積金保守基金

前稱駿隆的GUM公布，9月份強積金總資產跌穿1萬億港元，錄約9700億元。GUM執行董事王玉麟指，過去三個月共有約30億元從混合型資產基金市場流出，平均流入至股票基金和債券和貨幣市場，各有15億元。9月強積金成員主要把資金轉入保證基金和強積金保守基金，共佔約7成淨流動資金。

對於資金流向以及強積金總資產下跌，GUM認為，強積金成員應避免就市場波動而過於頻繁調整強積金資產配置，反應多理解個人的資產分佈和相關資產於現時市況下所受到的影響，及或考慮較長線的投資年期。除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

另外，GUM指，9月份強積金市場首三位仍是宏利、滙豐及永明，市佔率依次為27%、17.8%及11.1%。

積金局表示，強積金為長綫儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動， 更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

積金局又指，過去21年間，強積金有14年錄得正回報， 而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。 就以過去五年為例，強積金扣除收費和開支後，其中三年的淨回報就超過一成，分別為2017年、2019年及2020年。

在2008年金融海嘯期間， 強積金錄得30.2%負回報，但 2009年及2010年已分別回升並錄得 26.6%及7.8%的淨回報 。

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編輯：袁諾曦