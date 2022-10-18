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法國開始全國大罷工 歐洲之星服務受影響

環球社會熱點 18:11 2022/10/18

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法國石油業工人上月底開始罷工，要求政府提高工資及改善生活成本危機。法國左翼工會及政黨呼籲民眾加入周二（18日）全國大罷工，試圖削弱公共交通運作。法國交通部長指，估計歐洲之星在內有一半火車服務要取消，公共汽車服務亦受影響。

法國數千人示威反高通脹 新晉諾貝爾文學得主亦參與 【下一頁】

左翼CGT工會上月底起率領道達爾（TotalEnergies）煉油廠工人罷工，持續已近3周，影響全國3成燃料供應。道達爾與較溫和的工會達成協議，包括加薪7%及增加獎金；但CGT工會堅持要求加薪一成，雙方談判破裂，政府計劃動用權力強逼工人重返煉油廠。

CGT–FO工會宣布罷工行動升級，呼籲民眾周二加入全國罷工，抗議總統馬克龍（Emmanuel Macron）處理能源價格飆升及生活成本危機不力。罷工要求政府提高民眾工資，以應對數十年來最高的通脹。

罷工獲多個公共機構及行業工會響應，影響當地學校及公共設施運作。法國交通部長博納（Clement Beaune）表示，國家鐵路（SNCF）火車服務嚴重受影響，有一半班次被逼取消，包括歐洲之星。

巴黎大眾運輸公司（ RATP）指，巴黎郊區公共汽車服務將受影響，但市區地鐵如常運作。

環保少女望世人為氣候問題付出 「年輕社運人士負擔太多」 【下一頁】

此外，法國電力公司（EDF）針對歐洲供電的重要維修工作將會因此延誤。FNME-CGT工會表示，罷工影響全國10座核電站、令13座核反應堆維護進一步延誤，法國發電量減少22億瓦（gigawatt）。

法國總理布羅納（Élisabeth Borne）認為，若馬克龍未來動用憲法權力，試圖議會通過2023年預算案的做法，將會進一步加劇社會局勢動盪。

巴黎周日（16日）有14萬人參加示威，表達對生活成本上漲不滿，極左政黨領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon） 與諾貝爾文學獎得主埃爾諾（Annie Ernaux）亦有現身。梅朗雄當日呼籲民眾周二加入全國大罷工。

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責任編輯：郭麗明

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