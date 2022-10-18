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【香港樓市】星展：即使明年通關香港樓價仍會跌5%　籲放寬印花稅防插水、按息明年初達3.5厘

宏觀解讀 17:27 2022/10/18

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今年初香港樓市仍在疫情影響下受壓，星展銀行 （香港） 研究部香港房地產業分析師丘卓文表示，今年首9個月香港樓價已跌超過8%，與去年高峰期比較更跌逾11%。他表示，二手市場較一手市場更為低迷，由年中恢復推出新盤銷售後，發展商開盤跌價，某部分新盤開價更比二手市場低，導致購買力集中在一手市場。

他預計，假設明年第2季香港與內地通關，明年整體樓價仍會跌5%，但香港有機會放寬BSD、DSD等逆周期印花税，釋放部分買家購買力，因此樓價不會出現插水式下跌。

他建議，在樓市低迷下，現行的SSD、BSD和DSD印花税或需再進行檢討。

預計明年首季貸款利率會達3.5厘　零售業復甦、業主回復加租

利息方面，丘卓文表示，香港銀行同業拆息（HIBOR）自6月起急升，絕大部分銀行已輕微上調最優惠利率（P）0.125厘，令現時實際按揭利率升至約2.875厘。他預期，P會繼續上升，而明年第1季時實際按揭利率會達3.5厘，因此會持續影響樓市氣氛。

零售物業方面，丘卓文指，今年第1季度香港整體零售額下跌7.6%，但隨疫情改善和社交措施放寬，加上消費券進一步提振消費，第2季度零售額反彈2.8%。不同商場續租租金減幅開始收窄，領展 （00823） 旗下商場更已加租。他預期，明年整體租金幅度將保持不變甚至會加租。

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記者：張巧怡

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領展房產基金（00823） 星展銀行 樓價 香港物業 商場 發展商 香港 一手市場 二手市場

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