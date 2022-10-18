  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】信安：聯儲局最終加息至5厘或以上　最快明年第四季減息　

宏觀解讀 17:34 2022/10/18

分享：

分享：

環球貨幣政策緊縮，市場普遍看淡明年經濟前景，信安資金管理（亞洲）認為，央行同時加息應對通脹，成為明年全球走向衰退的主因，預期美國聯儲局會以遏抑通脹為政策重點，指標利率年底或高見4.5厘，至明年首季升至5厘或更高，但衰退風險增加或令當局明年第四季有機會掉頭減息。

信安指出，聯儲局主席鮑威爾言論表明，即使經濟要付出代價，局方仍會以遏抑通脹為政策重點，認為儲局會維持緊縮貨幣政策直至效用顯現，美國經濟衰退風險於明年上半年顯著上升。

景順：三原因儲局短期不準備轉變立場　通脹預期指標是關鍵，詳情可見【下一頁】

該行認為，市場預期2023年全球貨幣政策利率將提高至近4厘，較2021年的平均水平高出2個百分點以上。除非供應緊張局勢和勞動力市場壓力消退，否則全球能源以外的核心通脹率可從目前的6%回落至明年4%左右，但仍高於疫情前的2%。

在主要經濟體中，信安對歐元區情況相對悲觀，認為能源供應不確定性增加將影響工業活動。此外，歐元區9月通脹升至10%，數字或未見頂，並在一段較長時間內保持在高水平。即使衰退憂慮持續上升，面對高通脹，歐洲央行別無選擇需要較大程度加息，當地整體經濟可能要到2024年才會有較明顯改善。

英國加息幅度或超預期　取決當地財政計劃

英國方面，信安指出，英倫銀行緊急買債，並推遲沽債計劃到10月31日，但對計劃能否穩定形勢有保留，認為英倫銀行為維護匯價，下月初議息會議加息幅度有機會高達1厘，明顯高於市場原來預期的0.5厘，或拖累當地經濟前景。要穩定市場信心，將取決於英國政府財政計劃能否平衡財政開支及收入。

該行認為，投資市場第四季主題離不開高通脹、緊縮貨幣政策及經濟衰退，不明朗因素眾多將不利風險資產表現，環球企業盈利下調趨勢將會持續，縱使基本因素合理，估值相對吸引，預期股市或將進一步調整，對整體股市看法下調至輕微看淡，中港及美國股市的看法則為中性。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

相關文章：

【大行報告】中金料美國最終加息至近5厘　第4季大手加息成壓抑通脹「最後努力」

【英鎊危機】英倫銀行據報再延遲量化緊縮　英鎊兌港元再逼8.95算

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 大行報告 美股 經濟衰退 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局 英倫銀行 通脹

上一篇文章

【英鎊危機】英倫銀行否認再延遲量化緊縮　英鎊兌港元曾逼8.95算

下一篇文章

【香港樓市】星展：即使明年通關香港樓價仍會跌5%　籲放寬印花稅防插水、按息明年初達3.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【港股市況】比亞迪升6%、華晨大升15%　ATM升近3%至4%、恒指全日升301點（不斷更新）
【港股市況】比亞迪升6%、華晨大升15%　ATM升近3%至4%、恒指全日升301點（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款