【大行看法】信安：聯儲局最終加息至5厘或以上　最快明年第四季減息　

環球貨幣政策緊縮，市場普遍看淡明年經濟前景，信安資金管理（亞洲）認為，央行同時加息應對通脹，成為明年全球走向衰退的主因，預期美國聯儲局會以遏抑通脹為政策重點，指標利率年底或高見4.5厘，至明年首季升至5厘或更高，但衰退風險增加或令當局明年第四季有機會掉頭減息。

信安指出，聯儲局主席鮑威爾言論表明，即使經濟要付出代價，局方仍會以遏抑通脹為政策重點，認為儲局會維持緊縮貨幣政策直至效用顯現，美國經濟衰退風險於明年上半年顯著上升。

該行認為，市場預期2023年全球貨幣政策利率將提高至近4厘，較2021年的平均水平高出2個百分點以上。除非供應緊張局勢和勞動力市場壓力消退，否則全球能源以外的核心通脹率可從目前的6%回落至明年4%左右，但仍高於疫情前的2%。

在主要經濟體中，信安對歐元區情況相對悲觀，認為能源供應不確定性增加將影響工業活動。此外，歐元區9月通脹升至10%，數字或未見頂，並在一段較長時間內保持在高水平。即使衰退憂慮持續上升，面對高通脹，歐洲央行別無選擇需要較大程度加息，當地整體經濟可能要到2024年才會有較明顯改善。

英國加息幅度或超預期 取決當地財政計劃

英國方面，信安指出，英倫銀行緊急買債，並推遲沽債計劃到10月31日，但對計劃能否穩定形勢有保留，認為英倫銀行為維護匯價，下月初議息會議加息幅度有機會高達1厘，明顯高於市場原來預期的0.5厘，或拖累當地經濟前景。要穩定市場信心，將取決於英國政府財政計劃能否平衡財政開支及收入。

該行認為，投資市場第四季主題離不開高通脹、緊縮貨幣政策及經濟衰退，不明朗因素眾多將不利風險資產表現，環球企業盈利下調趨勢將會持續，縱使基本因素合理，估值相對吸引，預期股市或將進一步調整，對整體股市看法下調至輕微看淡，中港及美國股市的看法則為中性。

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編輯：葉志偉