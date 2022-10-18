大埔白石角嘉熙連錄蝕讓 連天台特色戶900萬沽 帳蝕279萬

市況低迷，業主普遍願意減價，大埔白石角嘉熙再錄虧讓成交，屋苑連天台特色戶帳蝕279萬離場。

中原地產徐家倫表示，嘉熙本月暫錄約2宗買賣成交，均為蝕讓成交。最新錄10座高層連天台單位，實用面積502平方呎，2房間隔，連約490呎天台，放盤時開價約980萬元，議價後以900萬元易手，平均實用呎價17,928元。

新買家為用家，見市況不穩，積極尋找減價放盤單位，覺得屋苑環境舒適，單位間隔合用，即購入單位自住。原業主於2018年以約1,179萬元購入單位，持貨4年轉售，帳面蝕讓279萬元，單位期內貶值23.7%。

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