【國際油價】傳華府考慮對汽柴油出口設限 計劃再釋出千萬桶戰略儲油

消息指，拜登或計劃再釋出至少1,000萬至 1,500萬桶戰略儲油，細節預計在本周公布。另外，拜登亦正考慮對汽、柴油出口設限，以壓低油價。

據外媒報導，美國政府仍在考慮會否對燃料出口設限，讓更多汽、柴油留在美國境內，雖然未有具體時間表，但未必會在11月期中選舉前實施。

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美國的季節柴油庫存已降至 1982年有紀錄以來最低庫存。而最近零售油價上升，導致通脹飈升至高位，令總統拜登更添壓力。有消息指，拜登政府內部對汽柴油出口設限意見不一，拜登首席能源顧問Amos Hochstein支持管控措施，但能源部副部長 David Turk則抱懷疑態度。

本周美國能源部與相關白宮官曾低調與石油企業Exxon Mobil（美：XON） 、ConocoPhillips（美：COP）的高層會面，討論釋出戰略儲油，並鼓勵業者生產更多石油。

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撰文：何珊如