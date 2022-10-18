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【國際油價】傳華府考慮對汽柴油出口設限 計劃再釋出千萬桶戰略儲油

環球政經 17:53 2022/10/18

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消息指，拜登或計劃再釋出至少1,000萬至 1,500萬桶戰略儲油，細節預計在本周公布。另外，拜登亦正考慮對汽、柴油出口設限，以壓低油價。

據外媒報導，美國政府仍在考慮會否對燃料出口設限，讓更多汽、柴油留在美國境內，雖然未有具體時間表，但未必會在11月期中選舉前實施。

【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

美國的季節柴油庫存已降至 1982年有紀錄以來最低庫存。而最近零售油價上升，導致通脹飈升至高位，令總統拜登更添壓力。有消息指，拜登政府內部對汽柴油出口設限意見不一，拜登首席能源顧問Amos Hochstein支持管控措施，但能源部副部長 David Turk則抱懷疑態度。

本周美國能源部與相關白宮官曾低調與石油企業Exxon Mobil（美：XON） 、ConocoPhillips（美：COP）的高層會面，討論釋出戰略儲油，並鼓勵業者生產更多石油。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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柴油 拜登 美國 白宮 能源供應 石油 天然氣

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