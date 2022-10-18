【航空股】 多間航企恢復國際航班 憧憬內地放寬檢疫 航空機場股全綫升

多間內地航空公司，包括三大航企東方航空（00670）、南方航空（01055）、中國國航（00753），正陸續恢復及加開國際航班，恢復計劃集中在本月底的春換季航班計劃調整之後，惹來檢疫政策有望放寬之憧憬。消息刺激航空機場股造好，3大中資航空股齊齊彈高3.3至3.4%；國泰航空（00293）先跌後回，收市微升0.1%。至於中航信息（00696）升2.5%；機場股首都機場（00694）升6.3%；美蘭空港（00357）升5%。

同場加映﹕【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

多間航空公司昨晚（17日）宣布增加國際航班。南航表示，計劃10月起恢復廣州-雅加達、大連-東京成田航綫；同時，在廣州—迪拜、廣州—馬尼拉、廣州-曼谷、廣州-金邊等航綫上增班。另外，於本月23日起新增瀋陽-首爾航班。

【大行報告】 大摩料滙豐股價未來15日跑贏行業 目標睇呢個價! 潛在升幅達45%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

東方航空宣布，計劃於10月底冬春航季正式開啟後，恢復多條國際航綫，計劃每周客運國際航綫將增至42條108班，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙台—首爾仁川、青島—迪拜等航綫。另外，11月將陸續恢復和加密杭州往返馬尼拉、昆明往返胡志明等國際航綫。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧