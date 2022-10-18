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【航空股】 多間航企恢復國際航班 憧憬內地放寬檢疫 航空機場股全綫升

股樓投資 16:50 2022/10/18

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多間內地航空公司，包括三大航企東方航空（00670）、南方航空（01055）、中國國航（00753），正陸續恢復及加開國際航班，恢復計劃集中在本月底的春換季航班計劃調整之後，惹來檢疫政策有望放寬之憧憬。消息刺激航空機場股造好，3大中資航空股齊齊彈高3.3至3.4%；國泰航空（00293）先跌後回，收市微升0.1%。至於中航信息（00696）升2.5%；機場股首都機場（00694）升6.3%；美蘭空港（00357）升5%。

同場加映﹕【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

多間航空公司昨晚（17日）宣布增加國際航班。南航表示，計劃10月起恢復廣州-雅加達、大連-東京成田航綫；同時，在廣州—迪拜、廣州—馬尼拉、廣州-曼谷、廣州-金邊等航綫上增班。另外，於本月23日起新增瀋陽-首爾航班。

【大行報告】 大摩料滙豐股價未來15日跑贏行業 目標睇呢個價! 潛在升幅達45%【見下頁

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東方航空宣布，計劃於10月底冬春航季正式開啟後，恢復多條國際航綫，計劃每周客運國際航綫將增至42條108班，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙台—首爾仁川、青島—迪拜等航綫。另外，11月將陸續恢復和加密杭州往返馬尼拉、昆明往返胡志明等國際航綫。

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記者：郭秀慧

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港股 南方航空（01055） 美蘭空港（00357） 國泰航空（00293） 航空股 國泰航空 中國國航（00753）

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