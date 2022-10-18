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英智庫警告政府開支恐再減 影子財相促勿削公共服務

環球社會熱點 17:30 2022/10/18

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英國財相侯俊偉大幅修改迷你預算案內容，收回眾多減稅措施。英國有智庫警告，即使減稅措施收回，政府財政仍存在「巨大黑洞」，恐怕面臨自2009年來最大幅度的開支削減。工黨影子財相里夫斯表明，不會支持削減警察﹑醫療及教育等開支。

侯俊偉指聖誕時英揆不變 望黨友畀機會卓慧思 【下一頁】

決議基金會（The Resolution Foundation）行政總裁貝爾（Torsten Bell）周二（18日）表示，侯俊偉（Jeremy Hunt）幾乎收回所有減稅措施後，英國政府財政仍有約300億（約2,670億港元）「黑洞」。

貝爾指政府大有可能需要進一步削減公共開支填補有關資金空缺，金額將是前財相歐思邦（George Osborne）2010年最大幅度。能源價格資助縮短至明年4月，有團體估計屆時平均年度能源費將超4,000英鎊，貝爾憂慮中產階層明年亦難以負擔高昂能源費。

英工黨領袖引戴卓爾夫人金句 揶揄卓慧恩質詢唔見影 【下一頁】

影子財相里夫斯（Rachel Reeves）則表明，不會支持政府削減基本公共服務如警力﹑教育及醫院等。里夫斯堅稱，緊縮政策不會是現時英國經濟困境的答案，更直指現任政府已對民眾造成「重大傷害」。

被問及如何處理財政「黑洞」，里夫斯提出應更好控制政府開支，終止前財相辛偉誠（Rishi Sunak）提出的「詐騙及浪費」（fraud and waste），停止與保守黨盟友及贊助人簽訂花費數十億英鎊的合約。

里夫斯亦表明，工黨對經濟增長已制定好計劃，包括再次促請對石油及天然氣公司開徵「暴利稅」（windfall tax），以及終止向長居海外的英國民眾減稅等。

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責任編輯：吳漢培

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