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【新股IPO】內地電商豬八戒已遞表來港上市 上半年累計690萬名服務商

股樓投資 19:08 2022/10/18

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內地企業服務電商平台豬八戒已遞交來港上市申請，並已聘任中信證券及建銀國際為聯席保薦人。豬八戒集團定位於綜合型定制化企業服務電商平台，核心業務為企業服務、智慧企業服務和產業服務，並已經剝離金融和教育等非主營業務。

根據其初步招股文件顯示，以去年商品交易總額（GMV）計算，豬八戒為內地最大綜合型定制化企業服務電商市場，內地第二大定制化企業服務電商市場，截至今年6月底止，集團提供逾500種企業服務，企業僱主逾2250萬名，累計服務商共690萬名。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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截至6月底止上半年，豬八戒收益按年少25.1%至2.87億元人民幣；權益股東應佔虧損擴大4.44倍至1.32億元人民幣。豬八戒去年全年商品交易總額按年增53.3%至84.05億元人民幣；平均價單則按年少9.9%至22,888元人民幣；僱主及服務次數分別增28.3%及77%至30.8萬名及294萬次；付費會員按年少25.6%至4530名。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

 

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記者：張以正

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