德擬延長3座核電站停運時間 直至明年4月中

受俄烏戰爭影響，德國等歐洲國家能源供應出現危機。德國原計劃今年內停運國內3座核電廠，惟早前已有討論指需延遲停運時間確保未來電力供應。據報德國將制定政策，令3座核電廠繼續運作至明年4月中。

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《路透社》引述一封信件周一（17日）報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）已要求經濟、環境及財政部制定法律框架，令國內3座核電廠可合法一直運作至2023年4月15日。朔爾茨在信件中表示，將要求盡快將相關提案交至內閣。

德國原定今年年底停用核電，但受俄羅斯切斷天然氣供應影響，早前政府已推遲一項法律草案實施，令Isar 2和Neckarwestheim 2核電廠維持待命狀態。而財政部長林德納（Christian Lindner）亦一直推動第3座核電廠Emsland繼續運作，並已獲來自大力反對核能的綠黨經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）同意。

Emsland營運商RWE對延遲停運決定表示歡迎，表示將立即作好一切準備，令核電廠可運行至明年4月15日。Isar 2營運商E.ON 亦表示支持延遲停運，而Neckarwestheim 2營運商EnBW則敦促政府盡快制定相關法律框架，否則公司仍需在年底前關閉核電廠。

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德國環境部長萊姆克（Steffi Lemke）亦表示，周一的停運決定增加政策清晰度，但強調會繼續淘汰核能，明年4月中旬後不會繼續延長。而綠黨則發表聲明，形容朔爾茨決定維持Emsland核電廠運作是不幸（unfortunate），且當中無任何事實及技術原因，將開會討論下一步決定。

據悉3座核電廠發電量為4,300兆瓦（MW），佔德國今年總發電量的6%。

另外，朔爾茨亦要求官員，提出修改法律建議提高能源效益，並落實2030年前逐步淘汰煤炭計劃。林德納對此表示歡迎，指將盡快建立相關法律框架。林德納周一（17日）在社交平台Twitter上表示，德國將在今年冬天確保所有能源生產符合國家及經濟切身利益，並指朔爾茨亦已明確方向。

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責任編輯：李俊儀